ICONSPORT_274499_0015

Luis Henrique proposé à l'OM, Monaco et l'OL, devinez la réponse

Mercato13 nov. , 17:00
parGuillaume Conte
8
Arrivé en grandes pompes de l'OM pour 23 ME, Luis Henrique est tellement décevant que l'Inter Milan a essayé de le refiler aux principaux clubs de Ligue 1. 
Très difficile première saison pour Luis Henrique à l’Inter Milan. Il avait déjà été décevant lors de la Coupe du monde des clubs. Mais le Brésilien a perdu très rapidement sa place dans la rotation, et enchaîne les prestations timorées. Il est devenu la risée des supporters, et se fait régulièrement houspiller dans la presse transalpine.
Du coup, l’Inter Milan ne sait tout simplement plus quoi en faire. L’ancien de Botafogo est arrivé pour 23 millions d’euros à l’Inter Milan, et le ras-le-bol est avec effet immédiat puisque le club lombard cherche à le vendre, ou même à le prêter, dès cet hiver. 

Trois clubs de Ligue 1 ciblés par l'Inter

Selon Foot Mercato, Luis Henrique a été proposé à trois clubs européens de la Ligue 1 : l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Le club de la Principauté a refusé car il possède déjà du monde sur les ailes. L’OL n’a pas les moyens de faire des folies et se concentre sur la venue d’Endrick. Pas besoin de préciser que l’OM, qui avait vu le Brésilien terminer difficilement la saison au niveau sportif et comportemental, ne sera pas spécialement accueilli les bras ouverts au Vélodrome. 
Trois « No » qui vont pousser l’Inter Milan à étudier d’autres solutions pour se défaire de son flop. Ce sera de toute évidence une mauvaise affaire financière car le Brésilien a vu sa cote diminuer au fur et à mesure de ses performances décevantes. En 11 matchs depuis sa signature en Italie, Luis Henrique n’a effectué aucune action décisive (but ou passe). Et si la valeur du joueur de 23 ans reste officiellement la même, les clubs intéressés risquent d’être très prudents à son sujet cet hiver. 
Et l’Inter Milan ne peut donc pas compter sur les clubs de Ligue 1 pour le tirer de ce mauvais pas. 
8
Articles Recommandés
jo rupture du ligament pour gelin icon dsc 8769 318651
Rennes

Rennes : Habib Beye l'encense, il ne comprend pas

ICONSPORT_273697_0008
Mondial 2026

CdM : Le Nigéria élimine le Gabon

ICONSPORT_276980_0013
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi

Norvege Haaland
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie

Fil Info

20:00
Rennes : Habib Beye l'encense, il ne comprend pas
19:58
CdM : Le Nigéria élimine le Gabon
19:54
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi
19:53
CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie
19:40
France - Ukraine : les compos (20h45 sur TF1)
19:40
Turquie : 102 joueurs suspendus
19:25
France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match
19:20
L'OM fait de la place en attaque pour ce buteur
19:00
PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Derniers commentaires

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

salut Kvaracadabra , tu as raison ..... tessemann !

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Oui j'avais vu ça ce matin... No comment, Chevalier est tranquille après ça

PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Quel coup magnifique ce Pacho, incroyable. C'est très difficile de trouver de grand défenseurs centraux. Quelle progression en si peu de temps pour lui.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

J'espère qu'il se ménagera et jouera au ralenti et au pire des cas simulera une gêne pour sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading