Luis Henrique proposé à l'OM, Monaco et l'OL, devinez la réponse

Arrivé en grandes pompes de l'OM pour 23 ME, Luis Henrique est tellement décevant que l'Inter Milan a essayé de le refiler aux principaux clubs de Ligue 1.

Très difficile première saison pour Luis Henrique à l’Inter Milan. Il avait déjà été décevant lors de la Coupe du monde des clubs. Mais le Brésilien a perdu très rapidement sa place dans la rotation, et enchaîne les prestations timorées. Il est devenu la risée des supporters, et se fait régulièrement houspiller dans la presse transalpine.

Du coup, l’Inter Milan ne sait tout simplement plus quoi en faire. L’ancien de Botafogo est arrivé pour 23 millions d’euros à l’Inter Milan, et le ras-le-bol est avec effet immédiat puisque le club lombard cherche à le vendre, ou même à le prêter, dès cet hiver.

Trois clubs de Ligue 1 ciblés par l'Inter

Selon Foot Mercato, Luis Henrique a été proposé à trois clubs européens de la Ligue 1 : l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Le club de la Principauté a refusé car il possède déjà du monde sur les ailes. L’OL n’a pas les moyens de faire des folies et se concentre sur la venue d’Endrick. Pas besoin de préciser que l’OM, qui avait vu le Brésilien terminer difficilement la saison au niveau sportif et comportemental, ne sera pas spécialement accueilli les bras ouverts au Vélodrome.

Trois « No » qui vont pousser l’Inter Milan à étudier d’autres solutions pour se défaire de son flop. Ce sera de toute évidence une mauvaise affaire financière car le Brésilien a vu sa cote diminuer au fur et à mesure de ses performances décevantes. En 11 matchs depuis sa signature en Italie, Luis Henrique n’a effectué aucune action décisive (but ou passe). Et si la valeur du joueur de 23 ans reste officiellement la même, les clubs intéressés risquent d’être très prudents à son sujet cet hiver.

Et l’Inter Milan ne peut donc pas compter sur les clubs de Ligue 1 pour le tirer de ce mauvais pas.