Lucas Digne cherche un club de toute urgence

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Digne sera l'un des joueurs à recruter cet été sur le marché des transferts. L'international français cherche un nouveau défi et ne manque pas de prétendants.

Aston Villa se prépare à vivre pas mal de changements cet été lors du mercato. Le club de Birmingham veut continuer sa progression et pour cela, il faudra renouveler une partie de l'effectif. Lucas Digne est une valeur sûre d'Aston Villa mais sera en fin de contrat en juin 2026. Le club anglais est donc plus que jamais ouvert à une vente du Français de 31 ans. Ce dernier n'est en plus pas contre l'idée de partir. Du beau monde est là pour le récupérer. D'autant qu'Aston Villa demandera un peu plus de 10 millions d'euros pour lâcher Lucas Digne.

Lucas Digne, c'est bientôt fini avec Aston Villa ?

Selon les informations de Sports Boom, Lucas Digne est plus proche que jamais de quitter Birmingham. Il pourrait rester en Premier League du côté de West Ham ou bien filer en Espagne à l'Atlético Madrid. A noter qu'en cas de départ du Français, Aston Villa a déjà en tête l'idée de recruter Andy Robertson (Liverpool) pour le remplacer. Lucas Digne s'apprête donc à découvrir un nouveau club. Il sera intéressant pour lui de trouver le projet idoine pour son temps de jeu. En effet, en fin de saison prochaine, l'équipe de France sera (très certainement) à la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps va scruter attentivement les performances de certains éléments. A 31 ans, l'ancien du PSG est à un tournant de sa carrière même si des arguments forts jouent en sa faveur. Lors du précédent exercice, il avait été un élément important des Villans, qui ont joué le coup à fond en Premier League mais également en Ligue des champions.