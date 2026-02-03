Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Comme lors du premier match de la phase de ligue, les jeunes de l'Olympique de Marseille retrouvaient le Real Madrid en 16es de finale de Youth League. Au Alfredo di Stéfano Stadium de Madrid, les Minots ont tenu pendant une mi-temps en revenant au score, grâce à Mohamed Baradji et Tadjidine Mmadi, malgré deux buts inscrits par les jeunes Merengues.

Toutefois, c'est allé beaucoup trop vite en deuxième mi-temps et le Real Madrid a déroulé sa partition pour l'emporter 5-2. Cette défaite élimine de fait l'OM de la Youth League, étant donné que cette rencontre se jouait sur un match sec sans retour. Avec la défaite de l'AS Monaco à Bruges dans le même temps, il ne reste plus qu'un seul club français en lice avec les jeunes du PSG.