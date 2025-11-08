ol ismail yuksek a lyon le prix s envole dangereusement icon fnrbahce krgumruk 261123 171 371023

Fenerbahçe refuse de vendre Yüksek à l’OM

OM08 nov. , 10:40
parHadrien Rivayrand

L'OM sera un club à surveiller de près l'hiver prochain sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup aux dirigeants phocéens : İsmail Yüksek. 
L'Olympique de Marseille doit faire face à une vague de blessés impressionnante. Roberto De Zerbi commence à être assez inquiet. L'entraineur italien ne dira donc pas non à la possibilité de pouvoir compter sur des nouveaux joueurs l'hiver prochain lors du marché des transferts. L'ancien de Brighton aimerait notamment voir débarquer un nouveau milieu de terrain. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à l'OM : İsmail Yüksek. Le milieu de terrain international turc évolue du côté de Fenerbahçe et pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience. Mais voilà, le club d'Istanbul ne compte pas vraiment le laisser filer cet hiver.

Mauvaise nouvelle pour Yüksek à l'OM 

Selon les informations de Fotomac, la direction de Fenerbahçe a en effet décidé de ne pas accepter les offres pour İsmail Yüksek. Elle estime que son joueur est un élément clé de ses succès en championnat et en Ligue Europa, et ne le vendra pas pendant la trêve hivernale. Tout sera en revanche ouvert lors de la prochaine intersaison. Fenerbahçe ne dira pas non à la possibilité de gagner quelques millions sur la vente de Yüksek, en fin de contrat en juin 2028 et estimé à 11 millions d'euros. L'OM va donc devoir changer son fusil d'épaule pour se renforcer lors du marché des transferts hivernal. Nul doute que Medhi Benatia a déjà quelques idées en tête, tout comme son futur nouvel adjoint, Federico Balzaretti. 

En attendant, l'OM va devoir serrer les dents jusqu'au mercato pour glaner le plus de points en Ligue 1 mais aussi en Ligue des champions. Ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi seront scrutés de près par le Stade Vélodrome lors de la réception du Stade Brestois. Un nouveau faux pas plongerait les Marseillais encore un peu plus dans l'incertitude. 

Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

