Lionel Messi, la folle rumeur d'un retour

Mercato07 nov. , 23:00
parGuillaume Conte
Parti du PSG pour quitter l'Europe et signer en MLS, Lionel Messi pourrait faire son grand retour afin de se préparer à la Coupe du monde. Un club a entamé les discussions. 
Etonnante annonce en provenance de la presse turque, qui évoque une possible arrivée de Lionel Messi au Galatasaray cet hiver. La raison est simple : la saison de Major League Soccer va se terminer début décembre au plus tard en fonction du parcours en play-offs. Et cela peut faire ensuite une très longue pause jusqu’à la reprise de la saison prochaine au mois de mars. La Major League Soccer a prévu de reprendre plus tôt pour pouvoir digérer la longue pause estivale liée à la tenue de la Coupe du Monde. Mais trois mois sans match, cela peut faire beaucoup pour certains joueurs habitués à beaucoup jouer, comme l’est Lionel Messi. 
Ainsi, Fotomac annonce que Galatasaray s’est proposé de récupérer la superstar argentine pour trois mois, de janvier à mars, afin de profiter de ses services, réaliser un superbe coup marketing, et aussi lui permettre d’entretenir sa forme. A 38 ans, Lionel Messi se sent pourtant très bien à Miami, et il a récemment prolongé son contrat avec la franchise de Floride. 
Mais pour défendre son titre de champion du monde, l’Argentin pourrait ainsi décider de relever un pari osé en rejoignant le club d’Istanbul. Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sont lancées sur un retour en Europe de Lionel Messi pendant la longue trêve du championnat américain. Mais dans une année de Coupe du monde, l’ancienne star du PSG et du Barça aura peut-être une autre réflexion pour conserver une forme physique optimale. 
