Lionel Messi à Galatasaray, l'opération est bien réelle

Leo Messi fait le bonheur de l'Inter Miami, qui croit plus que jamais en ses chances de rafler le titre en MLS. L'Argentin veut se lancer de la meilleure des manières pour une nouvelle Coupe du monde avec l'Argentine.

Leo Messi aura pas mal d'objectifs dans les prochaines semaines. Le premier sera de remporter la MLS. L'Inter Miami s'est récemment qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est et peut légitimement croire en ses chances d'aller au bout. Le championnat américain terminera quoi qu'il arrive en décembre. Leo Messi devra garder le rythme afin de préparer du mieux possible la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Argentine. Raison pour laquelle il pourrait quitter Miami pendant quelque temps afin de rejoindre une formation du Vieux Continent.

Leo Messi de retour en Europe ?

Selon les informations de Fichajes, Leo Messi pourrait en effet signer en prêt du côté de Galatasaray. Le club turc est des plus ambitieux et sait qu'il a une vraie chance de pouvoir signer le champion du monde. La clé de ce prêt potentiel de la Pulga à Galatasaray réside dans la fameuse « règle Beckham », qui autorise les joueurs de MLS à être prêtés à d'autres clubs pendant l'intersaison. Le média espagnol rapporte d'ailleurs des propos du président du club turc, Dursun Özbek, qui croit plus que jamais en ses chances de pouvoir signer l'ancien du Barça :

« Nous avons conservé le noyau dur d'une équipe qui a remporté trois championnats consécutifs. Tout ce que nous faisons est en adéquation avec nos moyens financiers. C'est pourquoi on peut désormais s'intéresser à Messi ».

L. Messi Argentine • Âge 38 • Attaquant Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Voir Leo Messi à Galatasaray est une occasion en or pour le football turc, qui prendrait une sacrée lumière. Leo Messi pourrait sans doute avoir la chance de disputer la Ligue des champions. Le club d'Istanbul compte 9 points en 4 matchs disputés pour le moment. En attendant d'en savoir plus sur ce possible mouvement en Turquie, Leo Messi est plus que jamais concentré sur sa fin de saison avec Miami. A noter que son club aura le mot final sur son avenir et toutes les conditions devront être réunies pour imaginer une arrivée de l'Argentin en Turquie.