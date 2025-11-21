L'Inter surprend tout le monde avec Luis Henrique

En grande difficulté du côté de l’Inter Milan, où il ne dispose pas d'un gros temps de jeu depuis son arrivée estivale, Luis Henrique ne sera pourtant pas vendu par son club lors du prochain mercato hivernal.

« le club milanais n'a aucune intention de vendre le Brésilien malgré ses performances décevantes ». Très bon sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison passée avec le maillot de l'Olympique de Marseille, l'attaquant brésilien peine vraiment à retrouver son meilleur niveau. Face à une concurrence de meilleure qualité dans un grand club européen, finaliste de la dernière Ligue des Champions, le joueur de 23 ans ne répond pas encore présent.

L’Inter Milan refuse de vendre Luis Henrique

Doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit de la défense de l’Inter, Luis Henrique n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison. Des rencontres lors desquelles l’ancien Marseillais n’a pas vraiment marqué de points auprès de Cristian Chivu. Relégué sur le banc des remplaçants et donc en manque de temps de jeu, Luis Henrique pensait pouvoir avoir un bon de sortie lors du prochain mercato hivernal.

Mais il n’en sera rien, puisque l’Inter, qui a déboursé plus de 20 millions d’euros pour l’acheter à l’OM l’été dernier, ne compte pas encore se séparer de son piston droit. Le Brésilien a jusqu’à la fin de l’année civile pour marquer des points chez les Nerazzurri, et pourquoi pas lors du derby contre l’AC Milan ce week-end, afin de renverser la tendance en vue de la deuxième partie de saison.