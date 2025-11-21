Luis Henrique Inter

L'Inter surprend tout le monde avec Luis Henrique

Mercato21 nov. , 10:00
parAlexis Rose
0
En grande difficulté du côté de l’Inter Milan, où il ne dispose pas d'un gros temps de jeu depuis son arrivée estivale, Luis Henrique ne sera pourtant pas vendu par son club lors du prochain mercato hivernal.
Depuis plusieurs semaines, la presse italienne annonçait que Luis Henrique allait repartir aussi vite qu’il était arrivé du côté de l’Inter Milan. Mais il n’en sera probablement rien, puisque d’après les dernières informations de Gianluca Di Marzio, « le club milanais n'a aucune intention de vendre le Brésilien malgré ses performances décevantes ». Très bon sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison passée avec le maillot de l’Olympique de Marseille, l’attaquant brésilien peine vraiment à retrouver son meilleur niveau. Face à une concurrence de meilleure qualité dans un grand club européen, finaliste de la dernière Ligue des Champions, le joueur de 23 ans ne répond pas encore présent.

Lire aussi

OM : Ce coup de génie à 25 ME fait rager l’ItalieOM : Ce coup de génie à 25 ME fait rager l’Italie

L’Inter Milan refuse de vendre Luis Henrique

Doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit de la défense de l’Inter, Luis Henrique n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison. Des rencontres lors desquelles l’ancien Marseillais n’a pas vraiment marqué de points auprès de Cristian Chivu. Relégué sur le banc des remplaçants et donc en manque de temps de jeu, Luis Henrique pensait pouvoir avoir un bon de sortie lors du prochain mercato hivernal.
Mais il n’en sera rien, puisque l’Inter, qui a déboursé plus de 20 millions d’euros pour l’acheter à l’OM l’été dernier, ne compte pas encore se séparer de son piston droit. Le Brésilien a jusqu’à la fin de l’année civile pour marquer des points chez les Nerazzurri, et pourquoi pas lors du derby contre l’AC Milan ce week-end, afin de renverser la tendance en vue de la deuxième partie de saison.
L. Tomaz de Lima

L. Tomaz de Lima

BrazilBrésil Âge 23 Milieu

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading