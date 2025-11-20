OM : Ce coup de génie à 25 ME fait rager l’Italie

L’OM a fait une très belle affaire financière en vendant Luis Henrique à l’Inter pour 25 millions d’euros l’été dernier. Un transfert que le club italien regrette amèrement au vu des performances du Brésilien.

Auteur d’une saison correcte avec l’Olympique de Marseille en 2024-2025, Luis Henrique a fait l’objet d’un gros transfert à l’Inter Milan cet été. Le club nerazzurri, à la recherche d’un piston droit pour concurrencer Denzel Dumfries, a payé 25 millions d’euros pour recruter l’ancien joueur de Botafogo. Les dirigeants et les supporters de l’Inter tombent néanmoins de haut depuis le début de la saison. En effet, Luis Henrique est loin d’afficher le niveau attendu . Une désillusion pour les Nerazzurri comme le confirme le journaliste Alfredo Pedula, qui fait savoir que l’Inter regrette terriblement cet investissement.

La preuve aussi que l’OM a réussi à très bien vendre son joueur au meilleur moment pour en tirer la somme la plus importante possible. « Qualifier ce transfert d'échec serait imprudent, voire inapproprié. Mais la situation est simple à expliquer. Comme tous les Brésiliens, Luis Henrique est davantage un ailier offensif, capable de se projeter dans les espaces, qu'un ailier ou piston plus défensif. En matière de couvertures défensives, les limites du joueur sautent aux yeux. Il a vraiment besoin de progresser » estime le spécialiste du football italien, pour qui l’Inter Milan n’est pas du tout satisfait de Luis Henrique pour le moment.

Luis Henrique, un flop énorme à l'Inter