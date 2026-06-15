Lens : C'est fait, Pierre Sage signe à Crystal Palace ce lundi

Pierre Sage va signer son contrat avec Crystal Palace ce lundi. Selon L’Équipe, le futur ex-entraîneur du RC Lens s’est entendu dimanche autour d’un contrat de trois ans, plus une année en option avec les Eagles. Il percevra en Angleterre un salaire quatre fois supérieur à celui qu’il touchait en Ligue 1.

Dans cette opération, Lens va également percevoir 3 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus.