Les impôts oui, les arnaques non, Robert Pirès dénonce

Dans : Mercato.

La richesse attire les convoitises, notamment dans le football. Robert Pirès explique à quel point l’entourage peut être néfaste pour un joueur.

Le football brasse de plus en plus d’argent. Certaines personnes, aucunement passionnées par le ballon rond, s’y engouffrent. De passage sur France Inter, Robert Pirès s’est confié sur ses difficultés à gérer sa richesse. Le champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, passé par l’OM, Arsenal ou encore Villarreal, a connu une magnifique carrière. Il a raccroché les crampons en 2015, après un bref passage en Inde, où il a touché près d’un demi-million d’euros. L’ex-international français a subi une pression d'une partie de son entourage durant sa carrière. Il veut prévenir les jeunes joueurs sur les dangers des personnes qui gravitent autour des joueurs qui viennent de passer professionnels.

« L'entourage... Toujours. Les impôts, encore, ça fait partie du jeu, mais l'entourage devient hyper exigeant, et ça devient compliqué. Parfois, on arrive à le gérer, parfois on n'y arrive pas du tout parce qu'on reste avec cet entourage néfaste. Il faut s'en débarrasser, de cet entourage, tranquillement. Tu plonges et tu achètes. T’as de l'argent, tu veux faire plaisir, donc tu le fais, parce que même s'il y a de la malice en face de toi, toi tu ne le savais pas », a regretté Robert Pirès. Pour lui,la phrase qui correspond le mieux à la situation est tirée d’une chanson de Notorious B.I.G. : « More money, more problems », traduite « plus d’argent, plus de problèmes ». L’ancien Gunners a avoué avoir souvent écouté cette chanson avant les matchs. En tous les cas, Robert Pirès (47 ans) a assuré sa reconversion et commentera l’Euro sur M6 en duo avec Xavier Domergue.