PSG : Mbappé veut aller au Real, l’aveu signé Pirès

Toujours pas de fumée blanche à l’horizon en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé au PSG.

Au Real Madrid, on prend l’absence de prolongation de contrat du champion du monde comme une bonne nouvelle, surtout que le Français a bien fait savoir qu’il réfléchissait à son avenir, sans donner le moindre indice. Résultat, tout est encore envisageable, même si, en gagnant à Barcelone avec la manière et en étant tout proche de conserver Neymar sur le long terme, le Paris Saint-Germain travaille les contours d’un nouveau contrat. Une proposition de quatre ans aurait même déjà été effectuée par Nasser Al-Khelaïfi, qui attend sagement une réponse. Annoncé depuis des années comme le prochain club de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne doit toutefois pas perdre espoir selon Robert Pirès. Ancien joueur de la Liga sous le maillot de Villarreal, le champion du monde 1998 est persuadé que Mbappé ne résistera pas et signera au sein de la Maison Blanche dès cet été.

« Comme je suis français, je suis content de son triplé à Barcelone, et le PSG a très bien joué. Quand vous avez des joueurs comme Mbappé et Verratti, vous avez plus de chances de gagner. Son avenir ? Je continue à le penser, le Real veut avoir les meilleurs joueurs du monde, comme le Barça. Et le fait que Zinedine Zidane soit l’entraineur peut compter, il va vouloir avoir Mbappé dans son équipe. Je ne sais pas quand ça se fera, mais il jouera au Real. On parle de sa prolongation au PSG, mais cela ne veut rien dire. Si Madrid le veut, ils feront tout pour le signer. Nous, les footballeurs, nous voulons être dans les meilleures équipes du monde et c’est le cas de Madrid », a souligné Robert Pirès dans un entretien avec la Cadena Ser. En attendant, les prochains mois seront décisifs à tous les niveaux, notamment parce qu’il n’est pas certain que Zidane soit toujours l’entraineur du Real Madrid la saison prochaine.