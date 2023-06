Les 8 attaquants visés par le Real Madrid cet été 

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid ne peut pas tout miser sur Karim Benzema pour la saison prochaine. Résultat, le géant espagnol prévoit de faire venir un attaquant de gala cet été.

L’incertitude autour de l’avenir de Karim Benzema n’est pas forcément un problème pour le Real Madrid, qui compte être très rapidement fixé sur ce sujet, et si possible avant le début du marché des transferts. De toute façon, Florentino Pérez a bien vu que l’attaquant français n’était plus aussi dominateur que la saison passée, et il ne compte pas le laisser seul devant pour encore un an si jamais il venait à prolonger.

Résultat, la Casa Blanca cherche un buteur, et pas une simple doublure. Alors que le mercato va prochainement ouvrir ses portes, les dossiers sont désormais ouverts, et Florentino Pérez travaille sur de nombreuses pistes. Plusieurs médias européens se sont penchés sur la recrue de l’attaque en 2023, en attendant les deux grands objectifs de 2024 : Haaland ou Mbappé.

La Premier League fait rêver le Real

Selon le journaliste de Madrid Xtra, Toni Juanmarti, il y a déjà une liste de six joueurs que le Real Madrid rêverait de recruter. Direction la Premier League puisque le premier objectif se nomme Harry Kane, qui lui ne jure que par un transfert à Manchester United. Les Red Devils qui s’appuient pourtant sur Marcus Rashford, qui fait aussi partie des rêves de longue date de Florentino Pérez. Autre possibilité du côté de Londres, avec Richarlison, qui n’a pas réussi à s’imposer à Tottenham, et Kai Havertz, qui a connu le même sort avec Chelsea. Enfin, Roberto Firmino possède l’avantage d’être libre, mais aussi d’avoir de nombreux courtisans.

A ces cibles anglaises s’ajoutent Dusan Vlahovic, que la Juventus libèrera en cas de grosse offre, et étalement Gonçalo Ramos, la dernière pépite du Benfica Lisbonne qui a mis Cristiano Ronaldo sur le banc de touche du Portugal lors de la dernière Coupe du monde. Enfin, l’idée de faire venir Lautaro Martinez, un champion du monde qui brille avec l’Inter Milan, est également à l’étude, surtout que le club italien ne dira pas non en cas de grosse offre.

De nombreuses idées donc, et beaucoup d’options couteuses qui auraient en tout cas le mérite de mettre un vrai concurrent à Karim Benzema si jamais le Français devait rester. Et si finalement il devait partir, le Real Madrid se payerait un remplaçant de luxe en attendant de gros investissements en 2024.