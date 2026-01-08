Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie

A la recherche de renforts pour s'assurer la montée d'une division en fin de saison, les Girondins de Bordeaux ont validé la signature d'Almamy Touré. Un recrutement qui surprend puisque l'ancien Monégasque est blessé et forfait… jusqu'en avril.

Ce samedi 10 janvier, les Girondins de Bordeaux retrouvent le championnat et la difficile poule A de National 2 pour un match au sommet. Au Stade Atlantique, les hommes de Bruno Irles reçoivent l'Aviron Bayonnais FC, l'actuel troisième au classement, à seulement un petit point des Marine et Blanc. Un match capital, alors qu'une victoire du club au scapulaire permettrait de creuser encore un petit peu plus l'écart sur la concurrence, en espérant un faux-pas du club de La Roche-sur-Yon. En attendant ce choc au sommet, la direction sportive bordelaise s'est activée. Alors qu'il s'entrainait au Haillan depuis plusieurs semaines, Almamy Touré a enfin accepté de signer un contrat avec les Girondins de Bordeaux. Un recrutement qui interpelle toutefois certains supporters.

Bordeaux a recruté Almamy Touré

Comme l'indique Girondins4Ever, Almamy Touré va bel et bien s'engager avec Bordeaux pour la deuxième moitié de saison. Le contexte surprend puisqu'il s'est récemment blessé lors d'un entrainement et a subi une intervention chirurgicale qui doit l'éloigner des terrains au moins jusqu'au mois d'avril. Le média spécialisé dans l'actualité girondine précise que cette signature a surtout pour but de préparer la prochaine saison, notamment en cas de montée en National - ou prochainement Ligue 3.

S'il revient bien pour le premier match du mois d'avril, il aura ainsi l'occasion de disputer 7 rencontres au maximum avec les Girondins de Bordeaux d'ici à la fin de la saison. Pour rappel, Almamy Touré était sans club depuis la fin de son contrat avec l'écurie de Bundesliga 2 de Kaiserslautern. Le défenseur central de 29 ans a connu un beau début de carrière avec un titre de champion de France à Monaco (2017) et une Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort en 2022. Depuis, c'est le calme plat et Bordeaux est le projet idéal pour retrouver la saveur des terrains.