LOSC-OL change d'arbitre, ça grogne

Le LOSC-OL de dimanche soir sera le grand choc des 16es de finale de la Coupe de France. La nomination de l'arbitre pour cette rencontre fait parler avec un changement de dernière minute.

A la mode espagnole, les critiques contre les arbitres débutent avant même le début des matchs en France. Ce n’est pas encore comme au Real Madrid où la chaine officielle du club met une pression colossale sur les officiels avant les rencontres en notant toutes les erreurs supposées des matchs précédents. Mais dans un climat tendu sur l’arbitrage depuis le début de la saison en France, la Fédération Française de Football a annoncé un changement d’homme en noir pour le match entre Lille et Lyon

Turpin natif du Rhone, ça fait toujours tiquer

Ce sera le grand choc des 16e de finale, et il devait être arbitré par Jérémy Stinat. Sans en donner la raison, même si des empêchements ou raisons médicales peuvent bien évidemment exister, c’est Clément Turpin qui officiera finalement ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy. Un arbitre expérimenté, alors que le LOSC est dans le viseur ces dernières semaines pour ses attaques de plus en plus virulentes contre les arbitres. Ce fut le cas le week-end dernier avec l’expulsion d’Alexsandro contre Rennes, ce qui a valu à Eric Watellier d’essuyer de vives injonctions de la part de Bruno Genesio, Sylvain Armand et surtout Olivier Letang.

A trois jours de la rencontre, cela peste en tout cas du côté des supporters. A Lille, on se demande pourquoi un tel changement et on rappelle bien évidement que Clément Turpin est né dans le département du Rhône. Du côté lyonnais, on met en avant les décisions contraires passés du meilleur arbitre du monde, qui a eu le don de faire hurler les supporters de l’OL ces dernières années. Notamment le fameux pénalty donné à retirer à Zlatan Ibrahimovic en 2015.

De quoi faire parler avant même le coup d’envoi de la rencontre, qui se fera dans un climat très surveillé entre deux clubs européens qui pourraient même se croiser à l’avenir en Europa League. Cette saison, Lyon a réussi à s’imposer à Lille en championnat, avec une victoire 1-0 grâce à un but de Tyler Morton. Son seul de la saison.