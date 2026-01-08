ICONSPORT_279610_0190

LOSC-OL change d'arbitre, ça grogne

Coupe de France08 janv. , 22:30
parGuillaume Conte
0
Le LOSC-OL de dimanche soir sera le grand choc des 16es de finale de la Coupe de France. La nomination de l'arbitre pour cette rencontre fait parler avec un changement de dernière minute.
A la mode espagnole, les critiques contre les arbitres débutent avant même le début des matchs en France. Ce n’est pas encore comme au Real Madrid où la chaine officielle du club met une pression colossale sur les officiels avant les rencontres en notant toutes les erreurs supposées des matchs précédents. Mais dans un climat tendu sur l’arbitrage depuis le début de la saison en France, la Fédération Française de Football a annoncé un changement d’homme en noir pour le match entre Lille et Lyon.

Turpin natif du Rhone, ça fait toujours tiquer

Ce sera le grand choc des 16e de finale, et il devait être arbitré par Jérémy Stinat. Sans en donner la raison, même si des empêchements ou raisons médicales peuvent bien évidemment exister, c’est Clément Turpin qui officiera finalement ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy. Un arbitre expérimenté, alors que le LOSC est dans le viseur ces dernières semaines pour ses attaques de plus en plus virulentes contre les arbitres. Ce fut le cas le week-end dernier avec l’expulsion d’Alexsandro contre Rennes, ce qui a valu à Eric Watellier d’essuyer de vives injonctions de la part de Bruno Genesio, Sylvain Armand et surtout Olivier Letang.
A trois jours de la rencontre, cela peste en tout cas du côté des supporters. A Lille, on se demande pourquoi un tel changement et on rappelle bien évidement que Clément Turpin est né dans le département du Rhône. Du côté lyonnais, on met en avant les décisions contraires passés du meilleur arbitre du monde, qui a eu le don de faire hurler les supporters de l’OL ces dernières années. Notamment le fameux pénalty donné à retirer à Zlatan Ibrahimovic en 2015.
De quoi faire parler avant même le coup d’envoi de la rencontre, qui se fera dans un climat très surveillé entre deux clubs européens qui pourraient même se croiser à l’avenir en Europa League. Cette saison, Lyon a réussi à s’imposer à Lille en championnat, avec une victoire 1-0 grâce à un but de Tyler Morton. Son seul de la saison.

Coupe de France

11 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
21:00
Olympique Lyonnais
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281665_0069
Serie A

« Fils de p… » Mike Maignan craque !

ICONSPORT_161895_0014
Bordeaux

Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie

Arsenal Liverpool
Premier League

PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros

Fil Info

09 janv. , 00:00
« Fils de p… » Mike Maignan craque !
08 janv. , 23:00
Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie
08 janv. , 22:55
PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool
08 janv. , 22:47
Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros
08 janv. , 22:00
PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche
08 janv. , 21:58
Supercopa : Le Real remporte le derby et rejoint le Barça en finale
08 janv. , 21:40
OM vs PSG, ça a chauffé très fort
08 janv. , 21:15
PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Derniers commentaires

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'arbitre abien donne un penalty inexistant....

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Tarif normal.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading