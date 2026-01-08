ICONSPORT_281665_0069

« Fils de p… » Mike Maignan craque !

Serie A09 janv. , 00:00
parGuillaume Conte
Dans la lutte pour le Scudetto, le Milan AC est en train de laisser partir l’Inter Milan. La formation d’Adrien Rabiot a concédé un décevant match nul 1-1 contre le Genoa ce jeudi soir, et cela provoque désormais un retard de trois points sur son voisin milanais. 
Ces points perdus ont provoqué la vive colère de Mike Maignan, en furie face à l’arbitre d’une rencontre assez folle. Entre un but refusé à Pulisic et un pénalty sifflé au Genoa en fin de match, mais tiré au-dessus, le gardien français en avait visiblement gros sur la patate. Raccompagné vers la sortie par Adrien Rabiot, l’ancien portier du PSG et du LOSC a tout de même lâché une insulte en français qui n’a pas besoin de traduction. Il reste à savoir si les autorités italiennes se saisiront de ces paroles qui n’ont pas lieu d’être, même dans une langue étrangère. 

Serie A

08 janvier 2026 à 20:45
AC Milan
Conceição Leão90'
1
1
Match terminé
Genoa
Colombo28'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Maignan
AC MilanAC Milan
Carton jaune
90
F. Tomori
AC MilanAC Milan
But
90
R. Conceição Leão
AC MilanAC Milan
90
N. Stanciu
GenoaGenoa
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'arbitre abien donne un penalty inexistant....

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Tarif normal.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

