« Fils de p… » Mike Maignan craque !

Dans la lutte pour le Scudetto, le Milan AC est en train de laisser partir l’Inter Milan. La formation d’Adrien Rabiot a concédé un décevant match nul 1-1 contre le Genoa ce jeudi soir, et cela provoque désormais un retard de trois points sur son voisin milanais.

Ces points perdus ont provoqué la vive colère de Mike Maignan, en furie face à l’arbitre d’une rencontre assez folle. Entre un but refusé à Pulisic et un pénalty sifflé au Genoa en fin de match, mais tiré au-dessus, le gardien français en avait visiblement gros sur la patate. Raccompagné vers la sortie par Adrien Rabiot, l’ancien portier du PSG et du LOSC a tout de même lâché une insulte en français qui n’a pas besoin de traduction. Il reste à savoir si les autorités italiennes se saisiront de ces paroles qui n’ont pas lieu d’être, même dans une langue étrangère.