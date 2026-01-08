Arsenal Liverpool

PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool

Premier League08 janv. , 22:55
parAlexis Rose
0
21e journée de la Premier League :
Emirates Stadium.
Arsenal - Liverpool : 0-0.
Avec ce match nul, l'Arsenal de Mikel Arteta conserve sa place de leader de la Premier League avec six points d'avance sur Manchester City et Aston Villa. De leurs côtés, les Reds d'Arne Slot sont quatrièmes, à huit longueurs du podium.
0
