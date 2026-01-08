Rabiot Milan

Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros

Serie A
Alexis Rose
19e journée de Serie A :
San Siro.
AC Milan - Genoa : 1-1.
Buts : Leao (90+2e) pour le Milan AC ; Colombo (28e) pour le Genoa.
À cause de ce nul surprise à domicile, acquis notamment grâce à un penalty manqué par le Genoa par Stanciu à la 90e+8, le Milan AC laisse filer l’Inter en tête de la Serie A. Deuxième avec un point d'avance sur Naples, le club lombard a maintenant trois points de retard sur son principal rival dans la course au titre de champion en Italie.
