Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros

19e journée de Serie A :

San Siro.

AC Milan - Genoa : 1-1.

Buts : Leao (90+2e) pour le Milan AC ; Colombo (28e) pour le Genoa.

À cause de ce nul surprise à domicile, acquis notamment grâce à un penalty manqué par le Genoa par Stanciu à la 90e+8, le Milan AC laisse filer l’Inter en tête de la Serie A. Deuxième avec un point d'avance sur Naples, le club lombard a maintenant trois points de retard sur son principal rival dans la course au titre de champion en Italie.