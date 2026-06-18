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Leipzig refuse 100 ME pour Yan Diomandé

Mercato18 juin , 22:00
parGuillaume Conte
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Le PSG le veut, mais Yan Diomandé se rapproche de Liverpool, qui a fait une offre copieuse à Leipzig et compte revenir à l'attaque dans les prochains jours.
C’est l’info mercato de ce jeudi soir. Liverpool a dégainé en premier pour la signature de Yan Diomandé. Le joueur de Leipzig, qui faisait déjà saliver plusieurs ténors européens après sa solide saison en Bundesliga, profite de son très bon début de Mondial pour provoquer l’affolement.

Leipzig attend 120 ME pour Diomandé

Selon les spécialistes mercato que sont Fabrizio Romano, David Ornstein ou encore Florian Plettenberg, Liverpool a effectué une première offre à hauteur de 100 millions d’euros pour s’offrir l’ailier ivoirien. Cette offre a été rejeté par Leipzig, qui l’a prise en considération mais ne commencera à discuter qu’à partir de 120 millions d’euros.
Pour le moment, seuls les Reds ont fait une offre pour l’ailier de Leipzig, et le club de la Mersey a prévu de faire une deuxième proposition très rapidement. Même si Diomandé apprécie le PSG, l’instance du club anglais pourrait mettre rapidement un terme au débat, sachant que Paris n’a pas bougé en vue d’une proposition. Néanmoins, Leipzig mise bien évidemment sur une surenchère entre les deux mastodontes du football européen sur le plan financier.
Liverpool a débuté les discussions avec Diomandé pour connaitre les conditions de son arrivée et estime que son futur contrat ne posera pas de problème majeur une fois que l’accord entre les deux clubs sera trouvé.
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