Le transfert choc, Karim Benzema fait rêver Liverpool et le PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema va connaitre une réelle concurrence l'été prochain, avec l'arrivée très probable de Kylian Mbappé, et celle possible d'Erling Haaland. Le PSG et Liverpool sont à l'affût.

Leader du Real Madrid, Karim Benzema n’a pas pu achever sa belle année 2021 avec une place sur le podium du Ballon d’Or. Mais ce n’est pas ça qui va perturber l’attaquant français, toujours aussi motivé à l’idée de hausser encore son niveau de jeu et de faire gagner son équipe. Considéré comme le joueur phare du Real Madrid, l’ancien lyonnais est néanmoins au coeur d’une étrange rumeur. Le quotidien espagnol El Nacional annonce ainsi qu’un transfert de taille est à l’étude pour l’été prochain. Deux clubs de prestige rêvent ainsi de faire signer Karim Benzema, alors qu’il aura encore un an de contrat avec la Maison Blanche. Il s’agit du PSG et de Liverpool, tout simplement.

Liverpool a ses chances, le PSG pas vraiment

Pour le club parisien, les chances sont quasiment inexistantes. KB9 n’est pas tenté par un retour en Ligue 1, et s’il le fait, ce sera en toute fin de carrière du côté de Lyon, son club formateur. De plus, le Real Madrid n’a aucune envie de négocier avec le PSG. En revanche, les Reds ont leur chance affirme le média catalan. En effet, la possibilité de découvrir la Premier League serait bien présente quelque part dans la tête de Karim Benzema, qui pourrait aussi voir une folle concurrence débarquer avec Kylian Mbappé, Erling Haaland et l’explosion de Vinicius Junior. Même si sa place ne semble clairement pas en danger à l’heure actuelle vu son niveau de jeu, le Français pourrait aussi se sentir à l’étroit au milieu de la nouvelle génération en cas d’énorme mercato madrilène l’été prochain.

D’autant que Liverpool semble prêt à faire d’énormes sacrifices financiers pour garantir un contrat en béton et sur la durée au récent vainqueur de la Ligue des Nations. Cela fait en effet quelques temps que Liverpool cherche un avant-centre pour compléter son armada et redevenir un club capable d’aller chercher la Ligue des Champions. Karim Benzema pourrait être la recrue d’ampleur capable de faire basculer les Reds, et leur manager Jurgen Klopp n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant français. Voilà qui pourrait réserver un été complètement dingue, surtout si le Real Madrid remplit ses objectifs du mercato de faire signer Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé.