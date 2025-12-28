CAN

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent

CAN 2025
Alexis Rose
0
2e journée de la CAN 2025 (Groupe F) :
Grand Stade de Marrakech.
Côte d’Ivoire - Cameroun : 1-1.
Buts : Amad Diallo (51e) pour la Côte d’Ivoire ; Tchamadeu (56e) pour le Cameroun.
Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses ou presque, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont séparés en bons amis (1-1).
Vainqueurs de leur premier match respectif, la Côte d’Ivoire et le Cameroun s’affrontaient pour s’offrir une place qualificative pour la phase finale de cette CAN 2025. Mais malgré des occasions de part et d’autre, avec notamment une barre pour Kofane côté camerounais (21e) ou une grosse opportunité ivoirienne de Bayo (41e), tous les acteurs rentraient sur un score nul et vierge à la pause (0-0 à 45e).
Mais dès la reprise, le tableau d’affichage bougeait. Après un but refusé à Kessié pour un hors-jeu (48e) et une barre de Namaso de l’autre côté (50e), c’est Amad Diallo qui ouvrait la marque ! Servi par Konan, l’attaquant de Manchester United repiquait dans l’axe avant d’enrouler son tir du gauche dans le filet opposé (1-0 à la 51e). Un avantage de courte durée pour la Côte d’Ivoire, vu que quelques minutes plus tard, Tchamadeu égalisait avec l’aide de Konan pour remettre les compteurs à zéro (1-1 à la 56e). La fin du match était tendue, avec des occasions de Mbeumo (72e, 78e, 93e), mais personne n’arrivait à faire la différence jusqu’au coup de sifflet final (1-1).
Avec ce match nul, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se partagent les premières places du Groupe F, avec un point d’avance sur le Mozambique. Les deux pays ne sont donc pas encore qualifiés et devront faire un résultat lors de la dernière journée pour participer à la phase finale de cette CAN 2025.
0
