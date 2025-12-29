om egan riley contre valence c est le choc iconsport 265502 0020 396438
Egan-Riley, Olympique de Marseille

L'OM et Egan-Riley, la fin est proche

OM29 déc. , 10:00
parClaude Dautel
7
Arrivé libre à l'OM en juillet dernier, CJ Egan-Riley risque de ne pas s'installer longtemps à Marseille. Le joueur anglais déçoit et les dirigeants phocéens vont probablement lui demander de faire ses valises en janvier.
L'ouverture du mercato d'hiver est désormais imminente, et les supporters de l'Olympique de Marseille s'attendent une nouvelle fois à un mois très agité. Décidés à tout faire pour que Roberto De Zerbi réussisse une grosse deuxième partie de saison, et gagne pourquoi pas un trophée, Pablo Longoria et Medhi Benatia s'activent déjà pour renforcer l'OM. Mais, avant de faire signer plusieurs joueurs, les dirigeants de l'actuel troisième de Ligue 1 vont devoir faire de la place dans le vestiaire. Dans l'effectif actuel de De Zerbi, un joueur semble ouvertement menacé, il s'agit de CJ Egan-Riley. Même si le défenseur anglais de 22 ans n'a rien coûté à l'Olympique de Marseille en juillet dernier, le club phocéen devrait le prêter cet hiver.

Egan-Riley n'est plus un plan B

C'est ce qu'affirme le site spécialisé Le Phocéen, lequel estime que CJ Egan-Riley n'a pas réellement apporté un vrai plus dans la défense marseillaise, et n'est même plus un plan B pour Roberto De Zerbi. « CJ Egan-Riley n’entre pas dans la rotation principale et se retrouve relégué en bas de la hiérarchie. Son potentiel n’est pas remis en cause, mais son développement semble incompatible avec son temps de jeu actuel. Une solution de prêt apparaît comme l’option la plus cohérente pour lui permettre de retrouver du rythme, de la confiance et une progression régulière loin de l’Olympique de Marseille », expliquent nos confrères marseillais.
Il est vrai qu'en décembre, CJ Egan-Riley n'a joué qu'une quinzaine de minutes, et c'était en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. Sinon, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, l'ancien défenseur de Burnley n'a pas quitté le banc de touche. Preuve que désormais son avenir passe par un séjour loin de l'Olympique de Marseille pour avoir du temps de jeu et revenir à l'OM avec des choses à prouver.
7
Derniers commentaires

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

De très courtes victoires malgré tout

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

