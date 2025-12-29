ASSE : Cinq joueurs dans le viseur des Verts

L’AS Saint-Etienne a débuté en coulisses son mercato hivernal. Si sur le court terme, le club du Forez souhaite recruter un milieu de terrain et un défenseur, sur le long terme, l’ASSE commence à réfléchir à son poste de gardien de but.

À l’arrivée de Kilmer, le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel a explosé du côté de l’ ASSE . Mais un poste est resté épargné, celui du gardien de but. Gautier Larsonneur reste le numéro 1 depuis son arrivée à l’hiver 2023 en provenance de Valenciennes. Le portier de 28 ans a par ailleurs prolongé son contrat en septembre dernier jusqu’en 2028. Pas d’urgence à ce niveau-là. Cependant, la doublure, Brice Maubleu voit son bail se finir cet été. Les dirigeants stéphanois veulent donc préparer l’avenir et commencent à scruter les gardiens de but disponibles sur le marché.

Saint-Etienne cible cinq gardiens

Peuple Vert dévoile que le club du Forez a enregistré une liste de cinq jeunes portiers. L’objectif est de recruter un jeune numéro deux aux côtés de Larsonneur plus expérimenté. Le premier nom ciblé se nomme Simon Eriksson. L’international espoirs suédois évolue du côté de Elfsborg en Suède. Le portier de 19 ans est suivi par d’autres clubs européens et reste sous contrat jusqu’en 2029 (valeur Transfermarkt, 500 000 euros). Le second nom coché, c’est le Serbe Lazar Balević. L’international U19 serbe a perdu sa place de titulaire au sein de la formation de Napredak, dernière de première division (valeur Transfermarkt, 1 million d’euros).

Le média spécialisé révèle également que l’ASSE a ciblé un portier en MLS du côté de Philadelphia Union, le jeune Andrew Rick. À 19 ans, l’Américain était en concurrence cette saison et a disputé 14 matchs de MLS (valeur Transfermarkt 400 000 euros). Les deux dernières cibles sont Nazar Domchak (Karpaty Lviv) et Christian Zawieschitzky (RB Salzbourg). L’ASSE pourrait passer à l’offensive pour l’un d’entre eux cet été.