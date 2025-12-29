ICONSPORT_279192_0028

ASSE : Cinq joueurs dans le viseur des Verts

ASSE29 déc. , 9:00
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne a débuté en coulisses son mercato hivernal. Si sur le court terme, le club du Forez souhaite recruter un milieu de terrain et un défenseur, sur le long terme, l’ASSE commence à réfléchir à son poste de gardien de but.
À l’arrivée de Kilmer, le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel a explosé du côté de l’ASSE. Mais un poste est resté épargné, celui du gardien de but. Gautier Larsonneur reste le numéro 1 depuis son arrivée à l’hiver 2023 en provenance de Valenciennes. Le portier de 28 ans a par ailleurs prolongé son contrat en septembre dernier jusqu’en 2028. Pas d’urgence à ce niveau-là. Cependant, la doublure, Brice Maubleu voit son bail se finir cet été. Les dirigeants stéphanois veulent donc préparer l’avenir et commencent à scruter les gardiens de but disponibles sur le marché.

Saint-Etienne cible cinq gardiens

Peuple Vert dévoile que le club du Forez a enregistré une liste de cinq jeunes portiers. L’objectif est de recruter un jeune numéro deux aux côtés de Larsonneur plus expérimenté. Le premier nom ciblé se nomme Simon Eriksson. L’international espoirs suédois évolue du côté de Elfsborg en Suède. Le portier de 19 ans est suivi par d’autres clubs européens et reste sous contrat jusqu’en 2029 (valeur Transfermarkt, 500 000 euros). Le second nom coché, c’est le Serbe Lazar Balević. L’international U19 serbe a perdu sa place de titulaire au sein de la formation de Napredak, dernière de première division (valeur Transfermarkt, 1 million d’euros).
Le média spécialisé révèle également que l’ASSE a ciblé un portier en MLS du côté de Philadelphia Union, le jeune Andrew Rick. À 19 ans, l’Américain était en concurrence cette saison et a disputé 14 matchs de MLS (valeur Transfermarkt 400 000 euros). Les deux dernières cibles sont Nazar Domchak (Karpaty Lviv) et Christian Zawieschitzky (RB Salzbourg). L’ASSE pourrait passer à l’offensive pour l’un d’entre eux cet été.

Derniers commentaires

L'OM et Egan-Riley, la fin est proche

Encore faudrait il que ca ai commencé pour qu'il y ai une fin.......

L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1

Joueur au nom imprononçable prêté par une équipe ukrainienne au dernier du championnat. 2 buts, 1 passe décisive. Valeur 2,5 millions. Si ça fait rêver quelqu'un ici, qu'il lève le doigt tout de suite ou qu'il se taise à jamais ^^

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Comme Thiago avant lui ou Raï .

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Surement pas ! les mecs qui disent oui, cassez vous supporter un autre club sérieux, soit vous avez rien appris, soit vous avez rien vécu ! Tssss. les vrais ont voté non, Yamal, non mais la blague, un petit kéké a la mentalité de wesh, futur cassos de vestiaire qui foutra la merde, JAMAIS DE LA VIE ! je vois deja le bordel qu'il mettra, les nuits parisiennes, hygiène de vie déplorable, attitude de merdeux H24, au secours sérieux !

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Lit bien ce qui est écrit : en France c’est 2 jours pour inscrire une nouvelle recrue... sauf que pour l’OL il faut l'accord de la DNCG !!! Arrêter d'y voir un complot anti l’OL grace à la DNCG l’OL existe encore sans elle dans 2 ans l’OL aurait disparu n’en déplaise à Sergio3n

