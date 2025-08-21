Le Real Madrid ferme violemment la porte à Donnarumma

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, qui a pensé à un moment recruter Gianluigi Donnarumma, a décidé de faire demi-tour et de confier les clés des cages de la Casa Blanca à Thibaut Courtois sur le très long terme.

Gianluigi Donnarumma a 10 jours pour se trouver un nouveau club au mercato. Le PSG ne s’affole pas, car pour le club de la capitale française, le choix est fait avec la signature et la titularisation de Lucas Chevalier, qui sera le numéro 1 cette saison. Le gardien italien n’a plus qu’à se trouver un nouveau club, ou bien attendre la fin de son contrat et ne pas jouer de la saison. Les deux clubs de Manchester sont à l’affut, mais la presse espagnole avait évoqué un intérêt du Real Madrid pour « Gigio ». Il faut dire qu’aller chercher l’un des meilleurs gardiens au monde, décisif en Ligue des Champions et disponible à un prix forcément réduit vu sa situation, avait de quoi mettre en appétit n’importe quel grand club européen.

Mais le Real Madrid a décidé de faire un autre choix et c’est désormais très bien parti pour une prolongation de contrat de Thibaut Courtois. Dans le marasme défensif de la saison dernière, le Belge a été l’un des rares à parvenir à tirer son épingle du jeu, se montrant très rarement fautif malgré quelques ribambelles de buts encaissés. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, la Maison Blanche a décidé de lui faire confiance sur le long terme en lui proposant une prolongation de contrat de deux ans. Les négociations sont avancées et tout devrait s’officialiser dans les prochaines semaines, maintenant qu’un accord oral sur les grandes lignes de ce futur contrat a été trouvé. De quoi solidifier un poste où la concurrence n’existe pas, et ce pour les prochaines années même si le portier des Diables Rouges a tout de même 33 ans.