Le Real Madrid fait sa révolution et lâche 120ME pour Saka

L’élimination en quart de finale de Ligue des Champions va pousser le Real Madrid à agir lors du prochain mercato pour renouveler son effectif. Un gros changement est évoqué dans le secteur offensif.

Un an seulement après son arrivée, Kylian Mbappé a peu de chances de quitter le Real Madrid même si la presse espagnole évoque déjà l’hypothèse d’un départ pour le capitaine de l’équipe de France. Des changements sont en tout cas attendus par les supporters, en colère après l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Le secteur défensif doit être renforcé tandis qu’en attaque, les Merengue sont à la recherche du bon équilibre. Et dans cette attaque pleine d’egos, c’est Rodrygo qui pourrait être sacrifié cet été selon le site Defensa Central.

Le média espagnol révèle que pour avoir plus de complémentarité entre les joueurs, le Real Madrid cherche un pur spécialiste du côté droit, poste occupé par Rodrygo par défaut puisque le Brésilien a toujours clamé sa préférence pour le côté gauche, occupé par Vinicius. En cas de départ de Rodrygo, convoité par Manchester City, Liverpool ou encore le PSG ces dernières années, le Real Madrid souhaiterait piocher à Arsenal et faire venir Bukayo Saka. Rien de vraiment étonnant tant l’international anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste ces dernières années.

Rodrygo sacrifié, Saka en approche ?

Buteur au match retour au Santiago Bernabeu, l’ailier droit des Gunners a tapé dans l’oeil des dirigeants merengue. Mais pour s’attacher les services d’un tel joueur, Florentino Pérez va devoir faire un effort financier colossal. Le média espagnol révèle que le Real Madrid en a conscience, et pourrait offrir 120 millions d’euros à Arsenal pour recruter l’attaquant de 23 ans. A un tel prix, Arsenal pourrait réfléchir même si dans l’esprit de Mikel Arteta, le natif de Londres est une pièce maîtresse et il n’est pas question de le voir filer. Dans ce dossier, le futur entraîneur du Real Madrid, dont l’identité est encore un mystère, aura également son mot à dire. Mais voilà en tout cas un dossier qui prouve l’ambition et la volonté de changement du Real à l’approche du mercato estival.