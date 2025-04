Mbappé prépare déjà son départ du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid ne vit pas forcément la saison escomptée. Kylian Mbappé concentre pas mal de critiques, lui qui peine à retrouver son meilleur niveau.

Kylian Mbappé aurait sans doute rêvé d'une meilleure première saison sous les couleurs du Real Madrid. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France souhaitait notamment remporter la Ligue des champions. Mais ça ne sera pas pour cette année. Aussi, le Real Madrid n'est pas bien parti pour remporter le championnat. L'ancien du PSG a encore une chance de titre avec la Coupe du Roi. Mais attention à ne pas tout gâcher. En tout cas, Mbappé n'échappe pas aux critiques des fans et observateurs madrilènes, qui auraient aimé plus d'impact de sa part dans les grands matchs. La saison prochaine, pas mal de changements devraient avoir lieu à Madrid. Des départs majeurs sont notamment attendus.

Mbappé, la tête déjà ailleurs ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il se dit en effet que Vinicius Jr pourrait aller voir ailleurs. De quoi laisser une plus grande place à Mbappé au sein du collectif merengue. Mais difficile de penser que le Français puisse revivre un échec s'il a encore plus de responsabilités lors du prochain exercice. Selon les informations de Don Balon, Mbappé n'exclut rien concernant son avenir. En effet, il aurait indiqué à sa mère et représentante Fayza Lamari de ne fermer aucune porte aux offres prochaines de la Premier League. L'attaquant français rêve de jouer outre-Manche et veut prévoir une porte de sortie au cas où les choses se compliqueraient trop au Real Madrid. Pas sûr qu'une telle nouvelle fasse plaisir à des fans madrilènes déjà échaudés par ce qu'il se passe dans leur club. En revanche, pas mal de clubs anglais vont eux avoir le sourire. La porte pour une arrivée en Premier League est ouverte à plus ou moins long terme.