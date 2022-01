Le Real Madrid craque totalement pour le Made In France

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a pas que Kylian Mbappé dans le viseur cet été. Un débarquement français est à prévoir.

Les joueurs français s’exportent toujours aussi bien, merci pour eux. A chaque marché des transferts, les clubs anglais, allemands ou espagnols font une petite razzia dans la Ligue des Talents, et cela paye souvent. La Liga raffole ainsi des joueurs tricolores, et s’il y a bien évidemment eu des ratés par moment, les dernières pioches comme Jules Koundé, Nabil Fékir ou Eduardo Camavinga démontrent que l’intérêt ne faiblit pas. Ces dernières années, le FC Barcelone s’est souvent mis au français, avec une réussite contestable. C’est désormais au Real Madrid de craquer pour les joueurs tricolores. En effet, la Maison Blanche rêve bien évidemment d’obtenir les faveurs de Kylian Mbappé, qui pourrait donc rejoindre Ferland Mendy, Karim Benzema et Eduardo Camavinga notamment. Mais trois autres joueurs français sont dans la liste de Florentino Pérez pour cet été, même s’il sera difficile de tout récupérer.

4 nouveaux Français au Real cet été ?

Le média local Defensa Central annonce ainsi que le Real Madrid n’a pas perdu espoir de convaincre un autre élément libre : Paul Pogba. La Pioche rêve de rejoindre un grand club européen, et si le PSG et la Juventus sont évoqués, la formation merengue le courtise aussi depuis très longtemps. Surtout que le milieu de terrain, encore très efficace, a besoin d’être renforcé en vue de l’avenir. Si jamais cela devait coincer avec Pogba, alors le Real pourrait mettre le paquet sur Aurélien Tchouaméni. Le nouvel international français marque les esprits, et l’AS Monaco va devoir cravacher pour le conserver avec d’aussi prestigieux prétendants. Un transfert à 50 millions d’euros est murmuré dans la Principauté.

Enfin, en défense, après avoir laissé filer un Raphaël Varane méconnaissable à Manchester United, le Real envisage de miser à nouveau sur du made in France. L’idée est d’aller chercher Jules Koundé, qui tient la baraque au FC Séville, principal concurrent de la Casa Blanca cette saison en Liga. L’ancien bordelais est considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à ce poste, et Didier Deschamps n’hésite pas non plus à lui faire confiance avec les Bleus. Un débarquement français qui pourrait donc changer le visage du Real Madrid, prêt à débuter la saison 2022-2023 avec 50 % de joueurs tricolores sur la pelouse ?