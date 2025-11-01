Le Real lâche 50ME sur une pépite révélée à l'OL

ICONSPORT_274919_0035

A la recherche d’un défenseur central pour l’été prochain, le Real Madrid a craqué sur un joueur français. Castello Lukeba serait selon la presse espagnole la cible n°1 du club merengue.
Un an après avoir recruté Dean Huijsen, le Real Madrid espère recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Le club merengue souhaite garder Eder Militao mais a nettement moins confiance en David Alaba et en Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain et qui ne seront pas prolongés. Les doutes sont par ailleurs très nombreux au sujet de l’avenir de Raul Asencio, lequel n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu avec la nomination de Xabi Alonso. Le Real Madrid souhaite donc renforcer sa défense centrale, de préférence avec un élément assez jeune.
Les noms d’Ibrahima Konaté ou encore de William Saliba ont été évoqués ces dernières semaines. Mais selon les informations du site Fichajes, c’est finalement un autre défenseur français qui pourrait atterrir au Real Madrid. En effet, le club de la Casa Blanca est très intéressé par le profil de Castello Lukeba, sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2029 avec une clause libératoire estimée entre 80 et 90 millions d’euros. Florentino Pérez a validé ce choix auprès de la direction sportive du club espagnol mais pour le président merengue, pas question de poser une telle somme sur la table pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

Le Real Madrid est chaud sur Lukeba

Le média nous apprend que le Real Madrid est prêt à signer un chèque d’environ 50 millions d’euros pour Castello Lukeba. Une somme déjà importante quand on sait que le joueur de 22 ans avait été acheté pour 30 millions d’euros à l’OL en août 2023. Reste maintenant à voir si cela sera suffisant pour faire craquer le RB Leipzig tandis que de son côté, Lukeba ne refuserait évidemment pas une telle opportunité. La question est aussi de savoir si le Real Madrid est prêt à revoir sa proposition à la hausse, dans le cas le RB Leipzig refuserait de vendre son joueur pour seulement 50 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’intérêt des Merengue est bien présent et ce feuilleton sera à suivre lors du prochain mercato d’autant que plusieurs grands clubs de Premier League sont également très intéressés par le défenseur central d’1m84.
0
