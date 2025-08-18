Le Real frappe fort, le PSG et Liverpool capitulent

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid intensifie ses efforts dans le dossier Ibrahima Konaté et a trouvé un accord avec le joueur de Liverpool selon la presse espagnole. Un coup dur pour les Reds et pour le PSG.

Pas totalement satisfait de son effectif malgré un mercato estival déjà conséquent, le Real Madrid aimerait recruter un défenseur central de plus. A ce poste, le club merengue a déjà frappé fort avec la signature de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth, mais Xabi Alonso a de gros doutes sur Eder Militao, Raul Asencio et David Alaba, raison pour laquelle le vice-champion d’Espagne en titre rêve de s’offrir Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool dans un an, l’international français fait l’objet d’un pressing intense de la part du Real et cela pourrait payer.

Selon les informations du site Fichajes, un accord total a été trouvé sur le plan contractuel entre l’ancien joueur du RB Leipzig et le Real Madrid. La question est maintenant de savoir quand « Ibou » Konaté va rallier la capitale espagnole. Xabi Alonso aimerait le faire venir dès cet été et selon le média espagnole, une offre à hauteur de 25 millions d’euros a été transmise par Florentino Pérez pour racheter la dernière année de contrat du joueur. Liverpool est de son côté un peu plus gourmand. Le club de la Mersey aimerait récupérer 40 millions d’euros en cas de vente cet été.

Accord trouvé entre Konaté et le Real Madrid ?

Il y a encore quelques jours, Liverpool espérait une bonne surprise dans ce dossier avec une prolongation de son défenseur central titulaire. Sauf gros revirement de situation, ce ne sera finalement pas le cas et Liverpool va maintenant devoir prendre la bonne décision, avec une vente cet été ou un départ libre dans un an. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid tient à présent la corde pour le faire venir. Dans ce dossier, le club de la Casa Blanca a frappé fort en se montrant plus convaincant que le champion d’Angleterre en titre, mais en devançant aussi la concurrence du Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe en titre était lui aussi très intéressé par le défenseur des Bleus, mais n’a pas réussi à trouver suffisamment d’arguments pour le convaincre de jouer en Ligue 1.