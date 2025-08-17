Le Real Madrid déniche le milieu idéal pour 36 ME

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un joueur pour stabiliser son milieu de terrain, le Real Madrid a finalement trouvé son bonheur en Allemagne. L'heureux élu s'appelle Angelo Stiller, 24 ans. Le transfert de l'international allemand va être bouclé dans les prochaines heures.

Les buteurs et les artistes ne font pas tout dans un club de haut niveau. Le Real Madrid l'a appris à ses dépens la saison dernière. En grande difficulté sur le plan défensif, les Merengue ont pris l'eau lors de nombreux chocs. Ils ont encaissé 16 buts en quatre rencontres contre le Barça avec un 5-2 en finale de la Supercoupe et un 4-0 en Liga au Bernabeu. Arsenal les a aussi battu 3-0 en Ligue des champions avant une dernière claque 4-0 contre le PSG au Mondial des clubs. Pas assez équilibré, le Real a besoin de retrouver de bons défenseurs mais aussi des milieux de terrain défensifs de qualité.

Angelo Stiller au Real pour 36 ME

Le club madrilène a peut-être trouvé l'homme idoine en Allemagne, du côté de Stuttgart. Il s'agit d'Angelo Stiller, 24 ans. Formé au Bayern Munich, il a explosé au VFB ces deux dernières saisons. Il a contribué à la deuxième place du club en Bundesliga en 2024 avant un succès en coupe d'Allemagne en mai dernier. De quoi enflammer les gros clubs européens dont le Real Madrid. Selon le site Fichajes, les Merengue vont devancer leurs concurrents comme le Bayern et Manchester United en payant la clause libératoire de Stiller.

El Real Madrid pagará la cláusula de 36 millones por Angelo Stiller, jugador del VfB Stuttgart.https://t.co/JDhFO9M0Qa — Fichajes.net (@fichajesnet) August 17, 2025

Celle-ci est de 36 millions d'euros. Un investissement nécessaire pour un international allemand, très bon tactiquement, techniquement et physiquement. Aller chercher un joueur de Bundesliga pour l'entrejeu n'est pas sans rappeler les transferts réussis de Jude Bellingham et avant lui de Toni Kroos. A voir si Stiller sera en mesure de répondre présent dans le plus grand club du monde. La pression et les attentes seront évidemment nettement supérieures à Stuttgart, 9e de Bundesliga la saison passée.