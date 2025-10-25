ICONSPORT_274224_0116

Le Real et Liverpool en guerre pour un international français à 70 ME

Mercato25 oct. , 19:00
Corentin Facy
0
Malgré les résultats en dents de scie de la Juventus Turin, Khephren Thuram est lui en pleine forme. Au point d’attiser la convoitise du Real Madrid et de Liverpool.
Acheté à l’OGC Nice pour 20 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, Khephren Thuram a réalisé une première saison correcte à la Juventus Turin sous les ordres de Thiago Motta. L’international français est néanmoins en train de prendre une autre dimension sous la houlette d’Igor Tudor. Certes, la Vieille Dame réalise un début de saison mitigé avec des résultats très irréguliers, que ce soit en Ligue des Champions ou en Série A. Mais en dépit d’un contexte pas toujours évident, Khephren Thuram parvient lui à tirer son épingle du jeu.
Utilisé à 7 reprises en Série A, quasiment toujours en tant que titulaire, l’ancien Niçois est un homme de base d’Igor Tudor au milieu de terrain. Convoqué par Didier Deschamps lors des rassemblements de septembre et d’octobre, il attise par ailleurs la convoitise de grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. A en croire les informations du site Fichajes, le Real Madrid et Liverpool sont très intéressés à l’idée de débaucher Khephren Thuram de la Juventus Turin dans quelques mois. Les deux clubs sont à la recherche d’un milieu de terrain à la fois capable d’apporter une touche technique mais aussi d’avoir un gros volume de jeu.

Liverpool et le Real très intéressés

C’est le cas de Khephren Thuram, milieu de terrain « box to box » par excellence et qui semble parfaitement coller aux besoins des deux clubs. En cas de vente cet été, deux ans après son achat en provenance de l’OGC Nice, la Juventus Turin exigera néanmoins une très forte plus-value. Selon le média spécialisé, le président turinois Damien Comolli a fixé le prix de son milieu de terrain français de 24 ans à 70 millions d’euros. Une somme dans les cordes de Liverpool et du Real Madrid. Reste à savoir lequel de ces deux clubs se montrera le plus pressant et réussira à rafler la mise pour l’international tricolore (3 sélections), plus courtisé que jamais après son excellent début de saison à Turin.
0
Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

