nice rabaisse mahdi camara apres sa trahison haise 5 397274

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

OGC Nice24 oct. , 20:30
parEric Bethsy
1
Après la défaite contre le Celta Vigo (2-1) jeudi en Ligue Europa, l’OGC Nice poursuit son incroyable série en coupe d’Europe. Le Gym n’est donc pas épargné par les critiques et les moqueries. Ce que l’entraîneur Franck Haise n’apprécie pas.
L’OGC Nice n’y arrive toujours pas. Dominateurs après l’égalisation de Mohamed-Ali Cho, les Aiglons ont fini par s’incliner contre le Celta Vigo (2-1) jeudi, notamment à cause de l’exclusion de Jonathan Clauss en fin de première période. Cela fait maintenant 15 matchs consécutifs sans victoire en Coupe d’Europe pour le Gym. Une série qui inspire pas mal de critiques voire des moqueries. D’où la réponse piquante de Franck Haise.
On joue les matchs de Coupe d'Europe, nous... 
- Franck Haise
« Si ça devient une psychose ? Non. Le prochain match, on nous dira qu'on est à 15 matchs sans victoire. Déjà nous, on y est, à jouer les matchs de Coupe d'Europe, a rappelé l’entraîneur niçois au micro de Canal+. Après, on est critiqués, on le sera et je veux bien l'entendre. Je le conçois, mais quand on voit le match qu'on a fait ce (jeudi) soir, on les joue... Après il nous manque des choses pour gagner des matchs. Il y a des fois où on n'a pas été au niveau, je l'ai dit en conférence de presse et aux joueurs. Ce n'était pas le cas ce jeudi, on a été au niveau. »
« Mais quand on est au niveau, il faut pouvoir tout gérer pour se donner tous les moyens qui dépendent de nous pour prendre des points et éventuellement gagner des matchs », a poursuivi Franck Haise en référence au carton rouge reçu par son capitaine du soir. Quant à la suite de la compétition, « la perspective de tout ça, c'est de tout faire pour gagner Fribourg dans 15 jours, a annoncé le technicien. C'est la seule perspective que j'ai en tête. Quand on a zéro point, au bout de trois journées, ce n'est pas le moment d'en parler, de la qualif. » Nice est effectivement 33e au classement, hors de la zone de qualification.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0623
Rennes

Rennes veut le virer, Habib Beye ne voit rien venir

ICONSPORT_273541_0115
PSG

Dembélé Ballon d’Or ? On dirait un joueur de N2

ICONSPORT_273286_0024
Ligue 1

Paris FC - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Fil Info

21:00
Rennes veut le virer, Habib Beye ne voit rien venir
20:00
Dembélé Ballon d’Or ? On dirait un joueur de N2
19:57
Paris FC - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:41
LdN Fem. : La France prend du retard en Allemagne
19:30
Lille : Le show Létang a bien amusé l’UEFA
19:00
PSG : Poussé sur le banc, Zabarnyi est sauvé
18:45
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
18:30
OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

Derniers commentaires

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

L'OM a perdu son record 😉

Au-dessus de l’OM et du PSG, Strasbourg bluffe l’OL

Non mais... bien sur que c'est un "drame", les mecs relaient des informations et ne SONT même pas CAPABLE de le faire correctement. Le match de Lyon se joue au Groupama et non à la Maineau. Mais ça, il ne le vérifie pas, pourtant, ça prends 2 mn..

OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche

sinon t as pas de cluB? tu t y emmerdes hein .... c est l esprit du sport qui te manques? eh oui les fonds illimités finissent par lasser.....

Il décide de demander un salaire dingue au PSG, ce n’est pas Dembélé

Il vaut à mes yeux moins que Pacho

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

Non il ne correspond pas au profil de l'équipe de L.E

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading