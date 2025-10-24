Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

Après la défaite contre le Celta Vigo (2-1) jeudi en Ligue Europa, l’OGC Nice poursuit son incroyable série en coupe d’Europe. Le Gym n’est donc pas épargné par les critiques et les moqueries. Ce que l’entraîneur Franck Haise n’apprécie pas.

L’OGC Nice n’y arrive toujours pas. Dominateurs après l’égalisation de Mohamed-Ali Cho, les Aiglons ont fini par s’incliner contre le Celta Vigo (2-1) jeudi, notamment à cause de l’exclusion de Jonathan Clauss en fin de première période. Cela fait maintenant 15 matchs consécutifs sans victoire en Coupe d’Europe pour le Gym. Une série qui inspire pas mal de critiques voire des moqueries. D’où la réponse piquante de Franck Haise.

On joue les matchs de Coupe d'Europe, nous... - Franck Haise

« Si ça devient une psychose ? Non. Le prochain match, on nous dira qu'on est à 15 matchs sans victoire. Déjà nous, on y est, à jouer les matchs de Coupe d'Europe, a rappelé l’entraîneur niçois au micro de Canal+. Après, on est critiqués, on le sera et je veux bien l'entendre. Je le conçois, mais quand on voit le match qu'on a fait ce (jeudi) soir, on les joue... Après il nous manque des choses pour gagner des matchs. Il y a des fois où on n'a pas été au niveau, je l'ai dit en conférence de presse et aux joueurs. Ce n'était pas le cas ce jeudi, on a été au niveau. »

« Mais quand on est au niveau, il faut pouvoir tout gérer pour se donner tous les moyens qui dépendent de nous pour prendre des points et éventuellement gagner des matchs », a poursuivi Franck Haise en référence au carton rouge reçu par son capitaine du soir. Quant à la suite de la compétition, « la perspective de tout ça, c'est de tout faire pour gagner Fribourg dans 15 jours, a annoncé le technicien. C'est la seule perspective que j'ai en tête. Quand on a zéro point, au bout de trois journées, ce n'est pas le moment d'en parler, de la qualif. » Nice est effectivement 33e au classement, hors de la zone de qualification.