Le Real et le Barça se battent pour un international français

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Lucas Chevalier quittera le LOSC cet été. Le portier français ne manque pas de propositions et pourrait bien finir par rallier la Liga.

Les performances impressionnantes de Lucas Chevalier suscitent l'intérêt de beaucoup de clubs en Europe. Le gardien de but du LOSC sait que le moment est sans doute venu de quitter le nord de la France après des années de bons et loyaux services. Les Dogues pourraient de leur côté faire un joli coup en vendant au prix fort le portier tricolore. Ces dernières heures, Lucas Chevalier est envoyé en Liga. A Madrid, on croit savoir que la direction du Real serait prête à mettre Thibaut Courtois en vente ou sous concurrence. Cependant, la Casa Blanca n'est pas la seule formation de renom à vouloir signer le joueur de 23 ans.

Lucas Chevalier, un avenir entre Madrid et Barcelone ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Chevalier (@_lc30_)

Selon des informations relayées par Don Balon, Joan Laporta aurait en effet demandé à Deco, son directeur sportif au Barça, de boucler la venue de Lucas Chevalier. Le Lillois est vu comme le gardien de but idoine pour les Catalans. Surtout que les avenirs au club de Wojciech Szczęsny et Marc-André Ter Stegen sont plus flous que jamais. Pour s'attacher les services de Chevalier, le Barça devra néanmoins mettre le prix. Le LOSC espère vendre son portier pour près de 30 millions d'euros. Reste à savoir si les finances barcelonaises permettront de faire un tel investissement. Il faudra sans doute des départs pour permettre au Barça de faire un coup. Deco devra aussi avoir les bons arguments pour le convaincre de rejoindre le projet catalan. Surtout que le Real Madrid veut aussi avoir gain de cause. Lucas Chevalier est un gardien d'avenir mais déjà bien aguerri aux exigences du plus haut niveau. Et c'est forcément précieux.