Chevalier s’en va, Lille mise sur la Farmers league

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille a anticipé le probable départ de Lucas Chevalier lors de ce mercato estival et a identifié trois gardiens de Ligue 1 pour lui succéder.

Logiquement élu meilleur gardien de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP, Lucas Chevalier va maintenant pouvoir se concentrer sur le mercato à venir. Et il risque d’être animé pour l’international français, très courtisé en Premier League et qui a de fortes chances de quitter son club formateur à deux ans de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2027. Cinquième de Ligue 1, le LOSC sait à quel point il sera crucial de bien remplacer son dernier rempart et les discussions sont déjà en cours en interne à ce sujet. La Voix du Nord nous apprend que trois gardiens de Ligue 1 sont actuellement ciblés par l’état-major lillois : Marco Bizot (Brest), Guillaume Restes (Toulouse) et Yehvann Diouf (Reims).

Les trois pistes du LOSC pour remplacer Chevalier

You shall not pass! Chevalier wins the UNFP Best Goalkeeper award! 🧤🇫🇷 pic.twitter.com/dd4pbdXdwb — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 11, 2025

Trois gardiens qui brillent en France depuis plusieurs années et qui pourraient être accessibles pour le LOSC sur le plan financier. On ignore pour l’instant vers quel gardien va la préférence du club nordiste, mais Bruno Genesio aurait validé ces trois pistes. Il reste maintenant à savoir laquelle est la préférée de l'entraîneur de Lille, qui sait qu’il aura de toute façon beaucoup de mal à retrouver un gardien du niveau de Lucas Chevalier. Pour les Dogues, l’enjeu des prochaines semaines, avant même de trouver un successeur au gardien des Bleus, sera surtout de boucler proprement son départ et d’en tirer le meilleur prix. Sa valeur est aujourd’hui estimée à environ 30 millions d’euros sur le marché des transferts et à Lille, on espère que les multiples intérêts en provenance de Premier League feront grimper ce prix davantage.