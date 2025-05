Le PSG surpris dans le dossier Akliouche

Dans : Mercato.

Luis Campos et Luis Enrique adorent le profil de Maghnès Akliouche, mais les négociations sont compliquées avec l'AS Monaco. Le FC Barcelone compte en profiter de manière spectaculaire.

Non qualifié pour la Coupe du monde des clubs, le FC Barcelone va mettre un terme à sa saison ce dimanche dans un beau match sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Le club catalan a poursuivi son redressement sous les ordres d’Hansi Flick, remportant la Liga, la Coupe d’Espagne et la SuperCoupe d’Espagne, tout en effectuant un solide parcours en Ligue des Champions. Néanmoins, l’entraineur allemand attend des renforts, notamment en attaque où Robert Lewandowski tire la langue sur la deuxième partie de saison, tandis que les ailiers Raphinha et Yamal doivent pouvoir souffler sans que le niveau de l’équipe ne baisse de trop.

Deux Monégasques pour le prix d'un pour le Barça ?

C’est pourquoi le FC Barcelone envisage de faire un énorme coup double du côté de l’AS Monaco. Révélation de cette saison du côté de la Principauté, Maghnès Akliouche possède un bon de sortie en cas de belle offre. Son nom est cité avec insistance du côté du PSG, mais Paris ne semble pas disposé à monter aux alentours de 60 millions d’euros, soit la somme demandée par l’ASM pour laisser filer son milieu offensif. Du côté de Luis Campos, l’intérêt est réel pour un joueur que Luis Enrique apprécie, mais sa valeur est estimée à 40 millions d’euros, et le Paris SG se sent en position de force pour ne pas surpayer le joueur. Ce dernier rêve de Paris, mais aussi du FC Barcelone, un club qu’il adore.

Résultat, selon Mundo Deportivo, le club catalan compte profiter de cette situation pour faire une offre double en récupérant Akliouche et son compère Eliesse Ben Seghir, qui peut évoluer sur les deux côtés de l’attaque, et correspond donc aux besoins du Barça. Une enveloppe globale de 65 millions d’euros est évoquée, même si Monaco perdrait deux des fleurons de sa jeune attaque d’un coup. Ce serait en tout cas une grosse surprise, et une mauvaise du côté du PSG où on est encore persuadé que Akliouche va pousser pour rejoindre le club de la capitale cet été.