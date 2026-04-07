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Le PSG n’en veut pas, Akliouche n'a qu'une seule offre

Mercato07 avr. , 9:00
parGuillaume Conte
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Il a agité le mercato 2025, sans finalement rejoindre le PSG. Maghnès Akliouche, qui a encore ses chances pour disputer la Coupe du monde, voit un premier club arriver pour le recruter cet été.
Après une première partie de saison décevante à l’mage de son équipe, Maghnès Akliouche accélère au bon moment avec l'AS Monaco. Si c’est un peu tard pour réussir un beau parcours en Ligue des Champions ou jouer pour le titre, le meneur de jeu retrouve ses capacités de percussion et sa justesse technique au point d’être un candidat à une place chez les Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Dans son rôle de joker offensif hybride, il peut aussi être une doublure de Michael Olise, ou un joueur d’appoint selon les désirs de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Le PSG n'est plus sur Akliouche

Mais surtout, sa belle deuxième partie de saison relance les questions autour de son avenir. Souvent annoncé sur le départ l’an dernier, Akliouche n’avait finalement pas trouvé preneur malgré un vif intérêt du PSG. Luis Campos, qui a ses entrées à l’AS Monaco, le courtisait, mais son profil n’avait pas été validé par un Luis Enrique très prudent pendant tout le mercato estival 2025.
Cet été encore, le Paris SG ne semble pas vouloir faire de gros efforts pour un joueur qui était estimé à 70 millions d’euros par l’AS Monaco il y a quelques temps de cela. Mais sa valeur a quelque peu baissé, et c’est désormais un montant de 50 millions d’euros qui est demandé pour le laisser partir.
De quoi intéresser Manchester United, qui apprécie le profil du Franco-Algérien. Sa qualité de passe, sa faculté à prendre les espaces et son goût pour la percussion en font un joueur capable d’avoir un gros impact en Premier League selon les scouts des Red Devils. Il y a du beau monde dans le domaine offensif au sein du club anglais, mais à désormais 24 ans, Maghnès Akliouche pourrait bien se dire qu’il est l’heure d’aller voir ailleurs après quasiment 150 matchs sous le maillot de l’AS Monaco. Fichajes annonce que le joueur ne croule pas vraiment sous les demandes pour le moment, et que si le PSG et Liverpool l’ont suivi il fut un temps, ce n’est plus le cas actuellement. Ce qui fait de Man United le seul candidat à sa venue à deux mois de l’ouverture du mercato.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
59281927542727
3
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50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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