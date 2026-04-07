Le PSG n’en veut pas, Akliouche n'a qu'une seule offre

Il a agité le mercato 2025, sans finalement rejoindre le PSG. Maghnès Akliouche, qui a encore ses chances pour disputer la Coupe du monde, voit un premier club arriver pour le recruter cet été.

Après une première partie de saison décevante à l’mage de son équipe, Maghnès Akliouche accélère au bon moment avec l'AS Monaco . Si c’est un peu tard pour réussir un beau parcours en Ligue des Champions ou jouer pour le titre, le meneur de jeu retrouve ses capacités de percussion et sa justesse technique au point d’être un candidat à une place chez les Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Dans son rôle de joker offensif hybride, il peut aussi être une doublure de Michael Olise, ou un joueur d’appoint selon les désirs de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Le PSG n'est plus sur Akliouche

Mais surtout, sa belle deuxième partie de saison relance les questions autour de son avenir. Souvent annoncé sur le départ l’an dernier, Akliouche n’avait finalement pas trouvé preneur malgré un vif intérêt du PSG. Luis Campos, qui a ses entrées à l’AS Monaco, le courtisait, mais son profil n’avait pas été validé par un Luis Enrique très prudent pendant tout le mercato estival 2025.

Cet été encore, le Paris SG ne semble pas vouloir faire de gros efforts pour un joueur qui était estimé à 70 millions d’euros par l’AS Monaco il y a quelques temps de cela. Mais sa valeur a quelque peu baissé, et c’est désormais un montant de 50 millions d’euros qui est demandé pour le laisser partir.