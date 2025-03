Mohamed Salah au PSG, Luis Enrique voit rouge

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin avec Liverpool, Mohamed Salah est régulièrement cité dans le viseur du PSG. Mais Luis Enrique a mis son véto à la signature de l’international égyptien dans la capitale.

Transparent contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Mohamed Salah a retrouvé ses bonnes habitudes ce week-end avec un doublé sur penalty contre Southampton en Premier League. Cela fait à présent 32 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues pour l’ailier égyptien, dont les statistiques sont totalement folles. Malgré sa saison énorme, Mohamed Salah n’a toujours pas de contrat pour la saison prochaine. Les discussions se poursuivent avec Liverpool, sans aboutir pour l’instant à un accord, ce qui laisse place à de multiples rumeurs.

Muet et muselé, Mohamed Salah boude après Paris https://t.co/pNuIYYuP1j — Foot01.com (@Foot01_com) March 7, 2025

L’une d’entre elles concerne le PSG, avec une possible signature dans la capitale française. Mais ce scénario n’a quasiment aucune chance de voir le jour selon les informations du Parisien, qui explique que malgré les excellentes relations entre Mohamed Salah et Nasser Al-Khelaïfi, l’ailier de 32 ans ne fait pas partie des plans de Luis Enrique pour l’avenir. Le quotidien francilien l’affirme, Mohamed Salah n’a pas le profil recherché par l’entraîneur espagnol, ni par le coordinateur sportif Luis Campos d’ailleurs. Les deux hommes semblent davantage tournés vers des joueurs plus jeunes à l’instar de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, recrutés ces deux dernières années dans le secteur offensif.

Luis Enrique n'est pas intéressé par Mo Salah

La rumeur Mohamed Salah est donc définitivement balayée au PSG, où seul Nasser Al-Khelaïfi était favorable à sa venue, qui aurait notamment contribué à renforcer l’image du club de la capitale au Moyen-Orient. Des considérations que ne prend pas en compte Luis Enrique au moment de bâtir son équipe, raison pour laquelle l’ancien coach du FC Barcelone a définitivement dit non à son président en ce qui concerne une potentielle arrivée de celui qui est pourtant le grand favori pour le Ballon d’Or 2025. A moins que le PSG parvienne à éliminer Liverpool dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi.