Le PSG et Lille rendent fou Newcastle au mercato

L'immobilisme au Paris SG met en rogne Newcastle, qui a mis le paquet pour recruter Sven Botman, mais voit Lille attendre du neuf du côté de Paris.

La révolution se fait en marchant au Paris Saint-Germain, qui avait promis de grandes annonces, et a pour le moment du se contenter d’un petit message d’officialisation pour faire de Luis Campos le conseiller sportif du club de la capitale. Tout le monde à Paris cherche donc le nouvel entraîneur qui succédera à un Mauricio Pochettino qui négocie sereinement son départ, même si l’entraineur argentin sait que le temps perdu peut aussi lui être dommageable pour son rebond pendant l’été. Mais la volonté de l’Emir du Qatar de faire signer Zinedine Zidane à tout prix, ce qui n’est pas l’objectif de Luis Campos, brouille les pistes. Et empêche surtout le PSG d’avancer au mercato.

Le nouveau conseiller sportif a ses pistes, et il travaille dessus, mais il ne peut rien valider sans un entraineur et une hiérarchie au diapason. Résultat, son forcing pour faire venir Sven Botman est en train de mettre tout le monde sur les dents. Le dirigeant portugais rêve d’acheter une nouvelle fois le défenseur central néerlandais, qu’il avait repéré à l’Ajax Amsterdam pour le faire venir à Lille. Il a donc l’oreille du club nordiste et du joueur, qui savent qu’une belle vente se profile donc. Mais le PSG ne bouge pas, et fait tergiverser un dossier sur lequel Newcastle est bouillant depuis pas mal de temps.

La taxe Newcastle, le prix augmente

Les Magpies sont montés jusqu’à 35 millions d’euros, soit le prix demandé par le LOSC pour Sven Botman. Mais The Telegraph affirme que Lille a tout simplement augmenté le prix du transfert, arguant que le PSG et le Milan AC étaient aussi sur le coup. Une façon de faire gagner un peu de temps en attendant que le champion de France règle la situation de son entraineur. Car désormais, les Dogues veulent 42 ME pour vendre leur défenseur. De quoi rendre furieux les dirigeants anglais, qui n’ont pas prévu d’augmenter leur offre, et ont laissé jusqu’à la fin de la semaine pour boucler ce transfert, sans quoi ils iraient voir ailleurs. Le fait que Lille et Botman attendent que la situation se décante au Paris SG met donc tout le monde sur les nerfs, y compris en Premier League.