Le PSG en rêvait, il négocie avec Manchester United

Longtemps suivi par le PSG, le milieu de terrain brésilien Ederson pourrait quitter l’Atalanta Bergame cet été. Il est ciblé par Manchester United, en quête de renforts avant de retrouver la Ligue des Champions.

Recruté par l’Atalanta en 2022, Ederson fait les beaux jours du club italien, mais l’aventure pourrait prendre fin lors du prochain mercato. Sous contrat avec les Bergamasques jusqu’en juin 2027, le Brésilien a de fortes chances de partir. C’est le souhait du club transalpin, qui refuse de voir un tel joueur entrer dans sa dernière année de contrat, au risque de le voir partir libre ou pour un prix ridicule. Les cadors européens sont donc prévenus, Ederson a de fortes chances de s’en aller au prochain mercato.

Cela pourrait intéresser le PSG , qui a très longtemps suivi le joueur de 26 ans par le passé. Mais selon les informations de Matteo Moretto, c’est finalement vers un autre cador européen que pourrait se diriger l’international auriverde (3 sélections). D’après notre confrère, Manchester United en fait sa priorité pour renforcer son milieu de terrain avant de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Ederson tout proche de Manchester United

Les Reds Devils souhaitent frapper fort avec des renforts à toutes les lignes et le profil d’Ederson a été validé à tous les étages du club mancunien. Le journaliste de Marca indique que la signature du Brésilien du côté d’Old Trafford est de plus en plus probable et que des négociations ont débuté entre toutes les parties. Ederson aurait déjà dit oui à Manchester United, preuve que le dossier est brûlant. Reste maintenant à voir si les deux clubs parviendront à s’entendre et si oui, pour quel prix.

Lire aussi OL : Manchester United veut Afonso Moreira