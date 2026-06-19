Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés

Le FC Lorient va devoir se séparer de Pablo Pagis, qui ne veut pas prolonger et entre dans sa dernière année de contrat. Mais le prix affiché fait hurler les prétendants.

Auteur d’une très belle saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis devrait toutefois changer d’air cet été au mercato . A un an de la fin de son contrat, l’attaquant ne souhaite pas prolonger et s’ouvre donc la porte à un transfert chez une formation ambitieuse de Ligue 1 . Quatre clubs sont sur les rangs pour l’obtenir, après des contacts établis avec ses représentants ces dernières semaines. Il s’agit du RC Lens , du Stade Rennais, de l’OL et de l’OM.

Lorient très gourmand pour Pagis

L’idée d’aller chercher un joueur de 23 ans qui possède une belle marge de progression et a envie de voir plus haut a de quoi faire saliver les clubs français qualifiés pour la Coupe d’Europe. Mais les discussions s’annoncent très compliquées. Selon But, l’OM est bien venu aux renseignements mais s’est vu répondre qu’il fallait une somme de 20 ME pour faire venir le fils de Michael Pagis en Provence.

Plusieurs clubs ont rebroussé chemin devant la gourmandise des Merlus, et c’est pourquoi, selon Mohamed Toubache-Ter, l’agent du buteur de Lorient multiple les démarches pour lui trouver un club pour cet été. Le voir rester à Lorient une saison de plus serait une surprise, surtout que le club breton ferait une croix sur une belle somme. Mais du côté de Pagis, ce serait l’assurance de pouvoir choisir son futur club dans un an, sans se soucier d’un éventuel transfert.