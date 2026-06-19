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Oasis repris en choeur, Kane a encore des frissons

Mondial 202619 juin , 21:20
parFoot01 avec Reuters
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Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane a confié avoir vécu mercredi l’un des moments les plus forts de sa carrière quand des milliers de supporters anglais ont repris en chœur le titre “Wonderwall” d’Oasis après la victoire contre la Croatie (4-2).
"C’est l’un des plus beaux moments que j’aie vécus sous le maillot anglais", a-t-il assuré à l'émission produite par la Fédération anglaise de football, “Lions' Den”.
"Je sais que ce n’est que le premier match et qu’il ne faut pas s’emballer, mais ce lien émotionnel avec les supporters, on sait à quel point c’est important pour eux."
"Ce moment, lorsque 'Wonderwall' a retenti dans le stade, était vraiment spécial", a-t-il ajouté.
Le sélectionneur Thomas Tuchel poursuit le travail engagé par son prédécesseur Gareth Southgate lors du Mondial 2018, au cours duquel celui-ci avait transformé en profondeur la sélection anglaise, apaisé ses relations compliquées avec les médias et contribué à regagner le soutien du public.
"On voit bien la soif de victoire, l’envie et l’enthousiasme des joueurs à l’idée de participer à ce qui pourrait être un été particulier", a déclaré Harry Kane.
Le joueur du Bayern Munich a égalé mercredi le record de son héros d’enfance, David Beckham, avec désormais 115 sélections sous le maillot anglais.
"David m’a envoyé un gentil message vocal avant et après le match", a révélé l'attaquant. "Il m’a simplement félicité d’avoir atteint les 115 sélections. Il m’a dit qu’il savait à quel point il est difficile d’être aussi régulier et d’atteindre un tel nombre de sélections."
Le doublé d'Harry Kane contre la Croatie lui a également permis d’égaler Gary Lineker avec 10 buts marqués pour l’Angleterre en Coupe du monde.
Les "Three Lions" poursuivront leur compétition contre le Ghana, mardi à Boston.
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Mais bien suuuuuurrrrrr 20M pour 1 an de contrat Très mauvais calcul de la part de Fery.

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Le mec il est pris en photo avec le jardinier du club, personne connait ce mec. LOL Y a meme pas d'entraineur, y a que dalle, le flou le plus complet.

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