Espagne : 6-0 ou 0-0, la sortie forte de Lamine Yamal

Parmi les équipes favorites du Mondial de football, l'Espagne a déçu contre le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice et devra rebondir dimanche contre l'Arabie saoudite, notamment en attaque.

L'Espagne et l'Uruguay étaient attendus aux deux premières places du groupe H, directement qualificatives pour les seizièmes de finale, laissant l'Arabie saoudite et le Cap-Vert à la lutte pour l'une des places de meilleurs troisièmes.

Mais après une journée, les quatre équipes comptent chacune un point.

Luis de la Fuente pourrait alors être tenté d’aligner Lamine Yamal dès le coup d’envoi pour apporter un peu de vitesse.

L'ailier de 18 ans était entré en jeu contre le Cap-Vert, après près de deux mois sans jouer en raison d'une blessure. Il ne semble toutefois pas encore en capacité de disputer 90 minutes.

Le sélectionneur espagnol n'imaginait sans doute pas avoir tant besoin du Barcelonais. S'il a apporté un peu de dynamisme au jeu espagnol durant les vingt dernières minutes, cela n'a toutefois pas suffi pour arracher la victoire.

World Cup Calendrier Résultats Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Uruguay Uruguay 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Suède Suède 3 1 1 0 0 5 1 4 1 États-Unis États-Unis 3 1 1 0 0 4 1 3 1 Canada Canada 4 2 1 1 0 7 1 6 1 Mexique Mexique 6 2 2 0 0 3 0 3 Tout afficher

Également entré en fin de match, Nico Williams pourrait profiter des performances sans relief de Gavi et Ferran Torres pour s'immiscer dans le onze.

L'attaquant Mikel Oyarzabal n'a pas touché le ballon pendant la première demi-heure contre le Cap-Vert. Derrière lui, les Espagnols ont largement monopolisé la possession, mais sans parvenir à la convertir.

Ils devront se montrer beaucoup plus tranchants face à l'Arabie saoudite.

"Il y a eu beaucoup de remous autour de ce match nul, mais au final, de nombreuses équipes ont fait match nul, cela ne veut rien dire", a assuré Lamine Yamal.

"Pour moi, gagner le premier match 6-0 n'apporte rien, ce sont les matches à élimination directe qu'il faut gagner."

L’Arabie saoudite avait créé la surprise en 2022 en battant l’Argentine, future championne du monde, lors de son premier match. Elle espère bien réitérer pareil exploit contre les champions d'Europe en titre.

La seule fois où les Saoudiens ont dépassé la phase de poules remonte à 1994, lors de la précédente Coupe du monde organisée aux États-Unis.