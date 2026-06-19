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Espagne : 6-0 ou 0-0, la sortie forte de Lamine Yamal

Mondial 202619 juin , 20:20
parFoot01 avec Reuters
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Parmi les équipes favorites du Mondial de football, l'Espagne a déçu contre le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice et devra rebondir dimanche contre l'Arabie saoudite, notamment en attaque.
L'Espagne et l'Uruguay étaient attendus aux deux premières places du groupe H, directement qualificatives pour les seizièmes de finale, laissant l'Arabie saoudite et le Cap-Vert à la lutte pour l'une des places de meilleurs troisièmes.
Mais après une journée, les quatre équipes comptent chacune un point.
Luis de la Fuente pourrait alors être tenté d’aligner Lamine Yamal dès le coup d’envoi pour apporter un peu de vitesse.
L'ailier de 18 ans était entré en jeu contre le Cap-Vert, après près de deux mois sans jouer en raison d'une blessure. Il ne semble toutefois pas encore en capacité de disputer 90 minutes.
Le sélectionneur espagnol n'imaginait sans doute pas avoir tant besoin du Barcelonais. S'il a apporté un peu de dynamisme au jeu espagnol durant les vingt dernières minutes, cela n'a toutefois pas suffi pour arracher la victoire.

World Cup

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Uruguay
11010110
1
Suède
31100514
1
États-Unis
31100413
1
Canada
42110716
1
Mexique
62200303
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Également entré en fin de match, Nico Williams pourrait profiter des performances sans relief de Gavi et Ferran Torres pour s'immiscer dans le onze.
L'attaquant Mikel Oyarzabal n'a pas touché le ballon pendant la première demi-heure contre le Cap-Vert. Derrière lui, les Espagnols ont largement monopolisé la possession, mais sans parvenir à la convertir.
Ils devront se montrer beaucoup plus tranchants face à l'Arabie saoudite.
"Il y a eu beaucoup de remous autour de ce match nul, mais au final, de nombreuses équipes ont fait match nul, cela ne veut rien dire", a assuré Lamine Yamal.
"Pour moi, gagner le premier match 6-0 n'apporte rien, ce sont les matches à élimination directe qu'il faut gagner."
L’Arabie saoudite avait créé la surprise en 2022 en battant l’Argentine, future championne du monde, lors de son premier match. Elle espère bien réitérer pareil exploit contre les champions d'Europe en titre.
La seule fois où les Saoudiens ont dépassé la phase de poules remonte à 1994, lors de la précédente Coupe du monde organisée aux États-Unis.
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Mais bien suuuuuurrrrrr 20M pour 1 an de contrat Très mauvais calcul de la part de Fery.

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Le mec il est pris en photo avec le jardinier du club, personne connait ce mec. LOL Y a meme pas d'entraineur, y a que dalle, le flou le plus complet.

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O. Lyonnais
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3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
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8
Rennes
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10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
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00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
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Monaco
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16
Troyes
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17
Le Mans
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18
Lorient
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