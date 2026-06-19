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Le PSG a trouvé son milieu, c'est Scott McTominay

PSG19 juin , 19:20
parGuillaume Conte
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Maillon fort de Manchester United avant d'exploser du côté de Naples, Scott McTominay porte l'Ecosse en Coupe du monde. Mais le milieu de terrain a reçu trois offres, dont celle du PSG, pour cet été.
Taulier de l’équipe d’Ecosse dans ce Mondial que le 11 du Chardon retrouve après 28 ans d’absence, Scott McTominay n’a toutefois pas besoin de sa sélection pour marquer les esprits. L’ancien joueur de Manchester United, poussé dehors en 2024, a rebondi de manière spectaculaire avec Naples. Leader sur le terrain et dans le vestiaire, le milieu a été le grand artisan du titre de 2025. Capable de récupérer les ballons mais aussi d’être à la finition, il vient encore de réaliser une grande saison avec 44 matchs et 14 buts inscrits.

McTominay, Naples ne veut pas le lâcher

A 29 ans, il semble au sommet de son art, et deux clubs l’ont bien compris. Selon Il Mattino, le Real Madrid et le PSG rêvent de le faire venir cet été. Sous pression, Naples a déjà répondu en proposant une prolongation de contrat à son joueur. L’Ecossais est engagé au pied du Vésuve jusqu’en 2028, mais pourrait pousser le curseur jusqu’à 2030 s’il acceptait l’offre du Napoli.
Toutefois, il va falloir prendre en compte l’insistance de José Mourinho, qui rêve de récupérer un joueur qu’il a eu sous ses ordres à Manchester United. Et du PSG donc. Luis Enrique apprécie un élément capable de donner du rythme, d’apporter une dimension physique et d’être aussi à la finition des actions, en plus de son jeu de tête très précieux.
18e du dernier Ballon d’Or, McTominay est conscient d’être à un tournant de sa carrière. C’est pour cela qu’il a demandé un délai de réflexion à ses dirigeants, histoire de passer la Coupe du monde la plus sereine possible, avant de se projeter sur son avenir. Selon la presse italienne, il n’a en tout cas rejeté aucune possibilité, celle de prolonger à Naples, ou de partir pour signer au Real Madrid ou au PSG. La réponse très attendue sera donnée à son retour d’Amérique.
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