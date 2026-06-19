Un gros coup à zéro euro, l’OL signe Steeve Kango

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

A lionel-coquard : Ce n'est que mon avis... mais... je trouve cela stupide d'interdire à une personne de continuer à travailler parce qu'il a une enquête sur le dos. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Par exemple, j'aime bien écouter du James Brown qui est un artiste incroyable... et pourtant... il avait été condamné pour avoir tué sa femme. Il y a beaucoup de gens qui créent des choses incroyables avec un talent inné... .mais qui ont des casseroles et plus encore aux fesses. Je trouve ça débile de tourner le dos à leurs oeuvres parce qu'il ont été condamné par la Justice.