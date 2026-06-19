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Un gros coup à zéro euro, l’OL signe Steeve Kango

OL19 juin , 19:40
parGuillaume Conte
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L'OL n'a pas laissé filer Steeve Kango, qui va signer son premier contrat professionnel dans son club formateur.
Apparu cette saison et plutôt à son avantage, Steeve Kango va continuer l’aventure avec l’Olympique Lyonnais. Le jeune défenseur, qui avait notamment marqué les esprits avec sa bonne partition contre le Celta Vigo quand l’OL était très amoindri derrière, va s’engager sur le long terme avec son club formateur. A 19 ans, il a trouvé un accord avec l’OL pour un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2029.
Avec six matchs disputés, Kango a pu montrer qu’il n’était pas loin de l’effectif professionnel. Il en fera désormais pleinement partie puisque L’Equipe annonce que l’accord est ficelé et que le latéral droit va signer pour l’OL dans les prochains jours.
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je trouve ça nul... de priver une personne de son boulot parce qu'il y a une enquête policiaire ou un procès sur son

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