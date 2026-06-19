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Maltraité, l'Iran appelle Infantino à l'aide

Mondial 202619 juin , 21:40
parFoot01 avec Reuters
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L'Iran compte saisir la Fifa concernant les restrictions de déplacement auxquelles son équipe nationale est confrontée aux États-Unis dans le cadre de la Coupe du monde de football.
En raison des incertitudes liées aux visas et du conflit avec les États-Unis, l'équipe iranienne fait la navette depuis son camp de base au Mexique, l'un des pays co-organisateurs, et le sol américain où elle dispute ses trois matches du premier tour.
Les autorités américaines leur imposent d’entrer sur le territoire dans les 24 heures précédant un match et de repartir le jour même. Le sélectionneur Amir Ghalenoei a estimé que l’Iran était l’équipe "la plus opprimée" de la compétition.
"La Fédération iranienne de football estime que ces restrictions sont contraires aux principes d'égalité des conditions pour les équipes participantes et qu’elles pourraient nuire à leur préparation technique", a déclaré vendredi la fédération dans un communiqué annonçant sa protestation auprès de la Fifa.
Ni la Fifa ni le département américain de la Sécurité intérieure n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Selon Amir Ghalenoei, ces perturbations ont porté préjudice à l’Iran lors du match nul de lundi contre la Nouvelle-Zélande (2-2).
"Conformément au programme établi par le staff technique, l’équipe nationale devait se rendre dans la ville hôte deux jours avant chaque match afin d’atteindre une condition technique et physique optimales, puis retourner à son camp de base le lendemain du match", a précisé la fédération.
"Or, pour notre premier match contre la Nouvelle-Zélande, cette demande n’a pas été approuvée."
L’Iran affrontera la Belgique le 21 juin à Los Angeles et terminera sa phase de poules contre l’Égypte, le 27 juin à Seattle.
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N'attendez rien du parrain de la mafia et encore moins du clown avec ses troubles cognitifs.

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