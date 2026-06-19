ICONSPORT_283252_0273
Traoré

A peine acheté, l’OM va le revendre dans la foulée

OM19 juin , 20:00
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Prêté avec obligation d’achat par Bournemouth l’été dernier, Hamed Junior Traoré sera définitivement transféré à l’Olympique de Marseille. Mais l’ailier ivoirien risque de ne pas rester très longtemps étant donné la situation du club phocéen et l’intérêt du Genoa.
La situation de l’Olympique de Marseille n’est un secret pour personne. Malgré le sursis d’un an accordé par l’UEFA pour revenir à l’équilibre, le pensionnaire du Vélodrome reste sous étroite surveillance et doit encore franchir l’obstacle de la DNCG à la fin du mois. La direction olympienne doit absolument enregistrer des ventes le plus vite possible. Et tant pis si le directeur sportif Grégory Lorenzi se retrouve en position de faiblesse dans les différentes négociations. Ce sont effectivement les clubs acheteurs qui se retrouvent les mieux placés pour imposer leurs conditions.
Il faut donc s’attendre à voir de nombreuses écuries tourner autour de Marseillais comme Hamed Junior Traoré. Selon les informations récoltées par le journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse à l’ailier de 26 ans. L’Ivoirien appartiendra bientôt à l’Olympique de Marseille qui avait conclu avec Bournemouth un prêt avec obligation d’achat à 7,5 millions d’euros l’été dernier. A peine transféré de manière définitive, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre pourrait donc repartir. Et l’on imagine que le directeur sportif Grégory Lorenzi ne fera pas grand-chose pour le retenir.

Lire aussi

Qui veut acheter des joueurs de l'OM ? Larqué pose la question qui tueQui veut acheter des joueurs de l'OM ? Larqué pose la question qui tue
Cette saison, Hamed Junior Traoré n’a pas été épargné par les blessures. L’ailier gauche a disputé un faible total de 19 matchs cette saison toutes compétitions confondues, pour seulement 10 rencontres débutées. Sa fragilité n’a pourtant pas l’air de refroidir le Genoa. On peut penser que les Italiens se basent davantage sur ses précédents passages en Serie A, plus précisément sous les couleurs d’Empoli, de Sassuolo et de Naples. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille parviendra à convaincre les Rossoblu de se rapprocher du montant promis à Bournemouth.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnukwv0k6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01stbxss1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Oasis repris en choeur, Kane a encore des frissons

ICONSPORT_365498_0071
Mercato

Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés

Abline ICONSPORT_362644_0441
FC Nantes

Nantes : Les coachs français de Premier League régalent Kita

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnukwwfi6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01stbyui1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Espagne : 6-0 ou 0-0, la sortie forte de Lamine Yamal

Fil Info

19 juin , 21:20
Oasis repris en choeur, Kane a encore des frissons
19 juin , 21:00
Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés
19 juin , 20:40
Nantes : Les coachs français de Premier League régalent Kita
19 juin , 20:20
Espagne : 6-0 ou 0-0, la sortie forte de Lamine Yamal
19 juin , 19:44
Etats-Unis - Australie : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)
19 juin , 19:40
Un gros coup à zéro euro, l’OL signe Steeve Kango
19 juin , 19:20
Le PSG a trouvé son milieu, c'est Scott McTominay
19 juin , 19:00
Jonathan David met un triplé, l'OL en larmes
19 juin , 18:40
Sous le feu des critiques, le Portugal de CR7 répond

Derniers commentaires

Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés

Mais bien suuuuuurrrrrr 20M pour 1 an de contrat Très mauvais calcul de la part de Fery.

Officiel : L’OM recrute une pépite du LOSC

Le mec il est pris en photo avec le jardinier du club, personne connait ce mec. LOL Y a meme pas d'entraineur, y a que dalle, le flou le plus complet.

PSG : Pour Olise, le Real va faire pire que le Qatar

C'est Kylian Mbappé qui actuellement est le meilleur joueur du monde.

Jonathan David met un triplé, l'OL en larmes

Tout est possible en Football ! ^^

Etats-Unis - Australie : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Mon pronostic : Etats-Unis 2 - 2 Australie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading