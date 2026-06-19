A peine acheté, l’OM va le revendre dans la foulée

Prêté avec obligation d’achat par Bournemouth l’été dernier, Hamed Junior Traoré sera définitivement transféré à l’Olympique de Marseille. Mais l’ailier ivoirien risque de ne pas rester très longtemps étant donné la situation du club phocéen et l’intérêt du Genoa.

La situation de l’Olympique de Marseille n’est un secret pour personne. Malgré le sursis d’un an accordé par l’UEFA pour revenir à l’équilibre, le pensionnaire du Vélodrome reste sous étroite surveillance et doit encore franchir l’obstacle de la DNCG à la fin du mois. La direction olympienne doit absolument enregistrer des ventes le plus vite possible. Et tant pis si le directeur sportif Grégory Lorenzi se retrouve en position de faiblesse dans les différentes négociations. Ce sont effectivement les clubs acheteurs qui se retrouvent les mieux placés pour imposer leurs conditions.

Il faut donc s’attendre à voir de nombreuses écuries tourner autour de Marseillais comme Hamed Junior Traoré. Selon les informations récoltées par le journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse à l’ailier de 26 ans. L’Ivoirien appartiendra bientôt à l’Olympique de Marseille qui avait conclu avec Bournemouth un prêt avec obligation d’achat à 7,5 millions d’euros l’été dernier. A peine transféré de manière définitive, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre pourrait donc repartir. Et l’on imagine que le directeur sportif Grégory Lorenzi ne fera pas grand-chose pour le retenir.

Cette saison, Hamed Junior Traoré n’a pas été épargné par les blessures. L’ailier gauche a disputé un faible total de 19 matchs cette saison toutes compétitions confondues, pour seulement 10 rencontres débutées. Sa fragilité n’a pourtant pas l’air de refroidir le Genoa. On peut penser que les Italiens se basent davantage sur ses précédents passages en Serie A, plus précisément sous les couleurs d’Empoli, de Sassuolo et de Naples. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille parviendra à convaincre les Rossoblu de se rapprocher du montant promis à Bournemouth.