Etats-Unis - Australie : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Le centre de Formation de l'OL est incroyable !
Lui vous êtes pas prêt ! Dans 1 an c'est 100M€ dans un cador européen.
A lionel-coquard : Ce n'est que mon avis... mais... je trouve cela stupide d'interdire à une personne de continuer à travailler parce qu'il a une enquête sur le dos. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Par exemple, j'aime bien écouter du James Brown qui est un artiste incroyable... et pourtant... il avait été condamné pour avoir tué sa femme. Il y a beaucoup de gens qui créent des choses incroyables avec un talent inné... .mais qui ont des casseroles et plus encore aux fesses. Je trouve ça débile de tourner le dos à leurs oeuvres parce qu'il ont été condamné par la Justice.
je trouve ça nul... de priver une personne de son boulot parce qu'il y a une enquête policiaire ou un procès sur son
Sans prêt avec une forte prise en charge de la Juve, qui restait une hypothèse, rien n'était envisageable dans cette transaction donc bon, aucune larme on aura Yamrechuk :D
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading