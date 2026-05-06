L'OL a un accord avec Afonso Moreira
Afonso Moreira va prolonger à l'OL

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

OL06 mai , 12:20
parClaude Dautel
8
Révélation de l'OL cette saison, Afonso Moreira serait actuellement en discussion avec Lyon afin de prolonger son contrat. Mais Manchester United a décidé de se mêler du dossier.
Recruté par Matthieu Louis-Jean au Sporting moyennant 2 millions d'euros, Afonso Moreira n'était pas connu du grand public lorsqu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais. Mais, cela n'a pas empêché l'ailier portugais de 21 ans de rapidement montrer à toute la Ligue 1 que l'OL avait fait l'une des plus belles opérations du mercato d'été. Au point même que les dirigeants lyonnais tentent actuellement de finaliser sa prolongation d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2030, en échange d'une grosse augmentation de salaire. Selon L'Equipe, l'opération est presque bouclée pour un joueur dont Lyon estime désormais la valeur à 40 millions d'euros. Cette annonce du quotidien sportif concernant l'avenir d'Afonso Moreira a fait le bonheur des supporters de l'OL, mais ces derniers doivent toutefois rester prudents. Car un grand club européen rôde autour du joueur portugais, et ce club a les moyens financiers de ses ambitions et peut sortir une offre impossible à refuser.

Man Utd peut payer 40ME et plus pour Afonso Moreira

En effet, Transferfeed indique que Manchester United, troisième de Premier League et officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions, a contacté l'Olympique Lyonnais afin de savoir quelles seraient les conditions pour un transfert pour l'attaquant portugais. Le média spécialisé ne précise pas la réponse que l'OL a faite aux Reds Devils, mais il ajoute que des clubs italiens et allemands pourraient, eux, débarquer dans la capitale des Gaules si le club de Michele Kang était contraint de vendre des joueurs en raison de sa situation financière.
Pour Manchester United, on n'est pas dans cette logique baissière, le géant anglais pouvant s'aligner sur les 40 millions d'euros éventuellement attendus par les dirigeants rhodaniens pour laisser partir Afonso Moreira. Pour rappel, le Sporting a prévu une clause qui lui permettra de toucher une petite partie du transfert de son ancien joueur, à savoir 20% sur une éventuelle plus-value. Il est clair désormais qu'il y aura une plus-value, mais reste à déterminer si l'Olympique Lyonnais acceptera une éventuelle grosse offre mancunienne dès l'été prochain. Alors que Lyon n'a jamais été aussi proche de revenir en Ligue des champions, cela serait dommage.
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Derniers commentaires

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

On gardera fofana car il n'est plus vendable cet été.

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

Pour moi ce devraient être les intransférables de l'équipe de la saison prochaine Dominik Greif Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert Steve Kango Abner Vinícius Orel Mangala, Tyler Morton Khalis Merah, Corentin Tolisso Pavel Sulc Malick Fofana, Afonso Moreira, Rémi Himbert

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

mais on ne pourra pas

Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.

L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage

Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 🫪👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
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58321778513516
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533216511594415
8
Strasbourg
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Lorient
42321012104449-5
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Toulouse
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Paris
41321011114447-3
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Brest
3831108134151-10
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343297162746-19
14
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3232614123043-13
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17
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233258192951-22
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163237223272-40

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