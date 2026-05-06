OL : Manchester United veut Afonso Moreira

Révélation de l'OL cette saison, Afonso Moreira serait actuellement en discussion avec Lyon afin de prolonger son contrat. Mais Manchester United a décidé de se mêler du dossier.

L'Equipe, l'opération est presque bouclée pour un joueur dont Lyon estime désormais la valeur à 40 millions d'euros. Cette annonce du quotidien sportif concernant l'avenir d'Afonso Moreira a fait le bonheur des supporters de l'OL, mais ces derniers doivent toutefois rester prudents. Car un grand club européen rôde autour du joueur portugais, et ce club a les moyens financiers de ses ambitions et peut sortir une offre impossible à refuser. Recruté par Matthieu Louis-Jean au Sporting moyennant 2 millions d'euros, Afonso Moreira n'était pas connu du grand public lorsqu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais. Mais, cela n'a pas empêché l'ailier portugais de 21 ans de rapidement montrer à toute la Ligue 1 que l'OL avait fait l'une des plus belles opérations du mercato d'été. Au point même que les dirigeants lyonnais tentent actuellement de finaliser sa prolongation d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2030 , en échange d'une grosse augmentation de salaire. Selon, l'opération est presque bouclée pour un joueur dont Lyon estime désormais la valeur à 40 millions d'euros. Cette annonce du quotidien sportif concernant l'avenir d'Afonso Moreira a fait le bonheur des supporters de l'OL, mais ces derniers doivent toutefois rester prudents. Car un grand club européen rôde autour du joueur portugais, et ce club a les moyens financiers de ses ambitions et peut sortir une offre impossible à refuser.

Man Utd peut payer 40ME et plus pour Afonso Moreira

En effet, Transferfeed indique que Manchester United, troisième de Premier League et officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions, a contacté l'Olympique Lyonnais afin de savoir quelles seraient les conditions pour un transfert pour l'attaquant portugais. Le média spécialisé ne précise pas la réponse que l'OL a faite aux Reds Devils, mais il ajoute que des clubs italiens et allemands pourraient, eux, débarquer dans la capitale des Gaules si le club de Michele Kang était contraint de vendre des joueurs en raison de sa situation financière.

Pour Manchester United, on n'est pas dans cette logique baissière, le géant anglais pouvant s'aligner sur les 40 millions d'euros éventuellement attendus par les dirigeants rhodaniens pour laisser partir Afonso Moreira. Pour rappel, le Sporting a prévu une clause qui lui permettra de toucher une petite partie du transfert de son ancien joueur, à savoir 20% sur une éventuelle plus-value. Il est clair désormais qu'il y aura une plus-value, mais reste à déterminer si l'Olympique Lyonnais acceptera une éventuelle grosse offre mancunienne dès l'été prochain. Alors que Lyon n'a jamais été aussi proche de revenir en Ligue des champions, cela serait dommage.