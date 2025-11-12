OL : Un international russe arrive au mercato d'hiver !

Si le dossier Endrick focalise l'attention, et même si l'OL a des limites budgétaires, le club de Michele Kang a d'autres joueurs dans le collimateur. Et on parle notamment d'Arsen Zakharyan, le milieu international russe de la Real Sociedad.

Joueur d'expérience, puisqu'il est âgé de 32 ans, Arsen Zakharyan pourrait-il rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca dès le mois de janvier prochain ? A cette question, le média sportif russe Sport Express affirme que oui. Sous contrat jusqu'en 2029 avec la Real Sociedad, où il est arrivé en 2023, le milieu offensif formé au Dinamo Moscou et qui a porté à huit reprises le maillot de l'équipe de Russie, serait dans le collimateur des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers souhaiteraient en effet obtenir le prêt d'Arsen Zakharyan dès le début du mercato d'hiver à en croire nos confrères russes. Une opération étonnante, et qui ne sera pas si simple que cela à finaliser.

L'OL fait son mercato en Espagne

Le média russe précise cependant que contrairement au dossier Endrick, l'Olympique Lyonnais devra composer avec des dirigeants espagnols pas vraiment emballés à l'idée de laisser partir Arsene Zakharyan au prochain mercato d'hiver. Il sera donc difficile pour Lyon de parvenir à un accord, même si on l'a constaté cette année, en matière de mercato impossible n'est pas lyonnais. Car même si la Real Sociedad n'est pas disposé à lâcher son joueur, force est de constater qu'il n'a pas été une seule fois titulaire depuis le début de la saison. Zakharyan a effet pris part à six des 12 matchs joués par le club basque en Liga, avec un temps de jeu de seulement de 222 minutes toutes compétitions confondues. La saison passée, le joueur russe avait subi une grave blessure au tendon, et il n'a donc pas réellement été en mesure de défendre ses chances. Mais du côté de l'OL, visiblement on flashe tout de même sur lui.