Le PSG bloque Barcola, le Bayern Munich fonce sur Rashford

Lancé à la quête d’un ailier gauche sur le marché des transferts, le Bayern Munich s’est heurté aux refus de Nico Williams et de Bradley Barcola. Le champion d’Allemagne pourrait se consoler avec Marcus Rashford.

Le mercato estival a timidement démarré au Bayern Munich, où seul Jonathan Tah a rejoint l’effectif de Vincent Kompany pour le moment. Le club bavarois a pourtant de grosses ambitions sur le marché des transferts. Dans le secteur offensif, la volonté est de recruter un joueur sur le côté gauche et des pistes prestigieuses ont été ouvertes. Nico Williams était la priorité du Bayern, mais l’attaquant de la Roja veut rejoindre le FC Barcelone et aucun autre club. Le plan B se nommait Bradley Barcola mais là aussi, le dossier s’est vite avéré complexe, le PSG ayant fait de l’international français un joueur intransférable.

🚨 Bayern Munich are considering a move for Marcus Rashford after being impressed by his form on loan at Aston Villa last season.



