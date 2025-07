Le PSG et Barcola, le plan anti-Bayern est foudroyant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola est convoité par le Bayern Munich, mais le Paris Saint-Germain s'oppose fermement au départ de l'ancien Lyonnais. Et pour éviter les soucis, le PSG a même déjà un plan.

La concurrence est sauvage cette saison au Paris Saint-Germain, mais cela a porté ses fruits, puisque cela a permis au club de la capitale de gagner la Ligue des champions. Relégué sur le banc de touche lors de la finale contre l'Inter, Bradley Barcola n'a pas ronchonné et au contraire, il a été explosif lorsque Luis Enrique l'a fait entrer en jeu. Alors que certains l'ont critiqué, le jeune attaquant parisien sort d'une saison avec des statistiques éblouissantes, puisqu'il a été le meilleur passeur des cinq grands championnats, et même s'il n'a pas toujours été titulaire, il a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique avec 61 matchs disputés toutes compétitions confondues. Autrement dit, Bradley Barcola compte énormément au PSG, et même si le Bayern Munich est venu se renseigner pour un transfert cet été, Paris a dit non. Le prochain adversaire de Paris dans la Coupe du monde des clubs rêve de recruter Barcola, ayant compris qu'à 22 ans, l'ailier gauche était un vrai phénomène et en plus un joueur très sérieux.

Le PSG prend son temps pour prolonger Barcola

Du côté de Nasser Al-Khelaifi, les choses sont très claires, Bradley Barcola est totalement intransférable, que ce soit pour le Bayern Munich ou pour d'autres clubs. Alors que le joueur arrivé de l'OL en 2023 est lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Dominique Sévérac et Benjamin Quarez annoncent dans Le Parisien que le club travaille déjà à une prolongation de l'attaquant international tricolore. « Sous contrat jusqu’en 2028, ils tablent même sur une signature de sa prolongation au cours de la prochaine saison, lors de l’exercice 2025-2026. Son dossier est en haut de la pile et chacun se montre confiant quant à une conclusion heureuse dans les prochains mois », précisent nos confrères sur ce sujet.

Du côté de Bradley Barcola, on est déterminé comme jamais, la concurrence de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia l'ayant motivé à bloc, alors qu'il aurait pu être touché par ces deux renforts arrivés en moins d'un an au Paris Saint-Germain. Mais, ce n'est pas le genre de Barcola qui espère désormais ajouter un paquet de titres à son palmarès sous le maillot du PSG, pourquoi pas le Mondial des clubs, et bientôt avec l'équipe de France, pourquoi pas le Mondial 2026. Le Bayern Munich devra patienter s'il veut réellement s'offrir le natif de Lyon, car du côté de Paris, on va sortir l'artillerie lourde pour prolonger le prodige.